Les ports USB-C du MacBook Pro ne prennent pas en charge la charge rapide – rapport

Un rapport aujourd’hui répond apparemment à une question ouverte sur les ports USB-C du MacBook Pro : s’ils prennent ou non en charge la nouvelle norme USB PD 3.1 EPR nécessaire pour une charge rapide.

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Bien qu’il existe une spécification qui prend en charge les tensions plus élevées nécessaires, les nouveaux modèles de MacBook Pro ne la prennent pas en charge…

Hier, nous en avons décrit le contexte.

C’était bien à l’époque, mais avec des ordinateurs portables plus puissants en route, plus de puissance était nécessaire. Une nouvelle norme a été développée pour prendre en charge la fourniture d’une puissance allant jusqu’à 240 W, et Apple a joué un rôle déterminant dans cette évolution. Cette nouvelle norme est connue sous le nom d’USB PD 3.1 Extended Power Range (EPR). Cela fournit jusqu’à 48V à 5A, prenant en charge tout jusqu’à 240W.

Un article sur Reddit de l’ingénieur USB-C Benson Leung a noté hier qu’il n’y avait pas encore de câble USB-C vers USB-C prenant en charge l’EPR, donc la charge rapide n’est disponible que via le nouveau port MagSafe 3.

Cependant, Jason Snell dit que l’absence d’un câble approprié n’est pas le seul problème.

Sur les modèles 16 pouces, tous livrés avec un adaptateur 140 W, vous ne pouvez effectuer une charge ultra-rapide que via MagSafe. Bien qu’il existe une nouvelle spécification qui permet des niveaux d’alimentation beaucoup plus élevés sur les ports USB, les ports Thunderbolt 4/USB 4 du MacBook Pro ne le prennent pas en charge. Vous pouvez toujours charger via ces ports, bien sûr, mais pas à la vitesse la plus rapide.