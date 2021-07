Les poses d’Elsa Jean avec Aubrey Kate sont des “amies du travail”

in

pose Elsa Jean avec Aubrey Kate sont des “amies du travail” | Instagram

La actrice et la célébrité Instagram Elsa Jean ont partagé un photo à côté de son amie trans et aussi collègue de travail pour ainsi dire, car elles ont toutes les deux le même métier, la jolie blonde Aubrey Kate.

Étant toutes deux des stars du divertissement pour adultes, il était plus qu’évident qu’elles se connaissaient, étant donné la nature de leur travail et l’environnement dans lequel elles évoluent.

Il semble que ce ne soit pas la première fois Elsa rêve Oui Aubrey chats comme ils sont également connus coïncident quelque part.

En effet, il y a quelques jours, ils devaient partager des photos et des vidéos sur leurs réseaux sociaux respectifs tout en essayant des robes.

Sur leur photo, vous pouvez voir qu’elles portent à nouveau des vêtements similaires, le même tissu bien qu’avec des formes différentes, c’est pour se différencier un peu sans avoir l’air totalement différentes comme si elles étaient sœurs.

L’endroit où ils ont tous les deux dégusté un délicieux thé était dans L’hôtel Plaza, même qui est à New York.

Elsa et Aubrey ont partagé la même publication et en même temps, puisqu’elles sont sur leurs réseaux sociaux respectifs depuis une heure, étant toutes deux blondes et avec de beaux yeux colorés, ce ne serait pas une nouveauté qu’à un moment donné de leur carrière elles ont coïncidé dans certains films.