Les positions ouvertes sur Ether ‘Calls’ atteignent le million alors que les traders s’empilent sur des options d’exercice plus élevées

Les flux du marché des options d’Ether semblent plus haussiers que jamais, la crypto-monnaie visant le niveau psychologique de 5 000 $.

Les données suivies par la société d’analyse suisse Laevitas montrent qu’il y a actuellement 1,02 million de contrats d’options d’achat (4,8 milliards de dollars) ouverts sur la bourse Deribit – peut-être un chiffre record et deux fois plus que le total des options de vente de 426 950 (2 milliards de dollars).

Le grand écart reflète le biais supérieur. « [That’s] positionnement assez haussier », a déclaré Amber Group dans une conversation Telegram. « Le biais favorise également le dessus. » Les traders achètent des options d’achat pour parier sur des augmentations de prix et recherchent une protection à la baisse via des options de vente lorsqu’ils anticipent une correction.

Les appels à court terme et à plus long terme affichent des prix plus élevés que les options de vente au moment de la publication, comme en témoignent les biais négatifs des appels de vente à une semaine, un, trois et six mois. Les skews put-call mesurent le coût des puts par rapport aux calls.

Comme on le voit ci-dessous, la majorité des intérêts ouverts est concentrée dans les options d’achat dites hors-jeu ou à prix d’exercice supérieur. Sur Deribit, le plus grand échange d’options cryptographiques au monde en volume et en intérêt ouvert, un contrat d’options sur l’éther représente 1 ETH.

Les options d’achat à 5 000 $, 10 000 $ et 15 000 $ représentent près de 300 000 en positions ouvertes.

Selon QCP Capital, l’augmentation des achats dans l’appel de 15 000 $ a été motivée par la recommandation à forte conviction du mois dernier du fondateur de Real Vision, Raoul Pal.

« Sur Deribit, vous pouvez acheter le Mars 2022 [expiry] 15 000 $ appels pour environ 167 $ [premium paid to purchase call]», a déclaré Pal dans une note aux clients, selon l’émission Telegram de QCP Capital datée du 28 octobre.

Pal a appelé le commerce un billet de loterie, ce qui signifie que la perte maximale qu’un acheteur subirait est limitée à la somme de la prime payée pour un seul contrat, c’est-à-dire 167 $. Dans le même temps, les bénéfices peuvent être énormes si l’éther monte à 15 000 $ ou plus.

« S’il atteint 20 000 $, vous gagnez 28 fois. S’il atteint 40 000 $, vous gagnez 85x », a déclaré Pal.

Les traders achètent des options d’achat bon marché hors de la monnaie depuis le premier trimestre dans le but de gagner des millions avec un investissement relativement faible.

Ether, le jeton natif de la blockchain d’Ethereum, se négocie actuellement à des niveaux record de près de 4 800 $, ce qui représente un gain de 550% depuis le début de l’année par rapport au rallye de 134% de Bitcoin.

Les investisseurs se sont emparés de l’éther ces dernières semaines en s’attendant à ce que les régulateurs américains approuvent un fonds négocié en bourse (ETF) à terme sur l’ETH.

« Notre rapport de flux montre à nouveau une enchère plus forte [bullish] biais latéral pour ETH (55,6% d’achats) par rapport à BTC (51,7% d’achats) », a déclaré Adam Farthing, directeur des risques chez le fournisseur de liquidité crypto et négociant de gré à gré B2C2 Japon, dans une note hebdomadaire publiée lundi.