Les positions que Xavi doit renforcer sur le marché hivernal

22/11/2021 à 02:49 CET

Le Barça est dédié à un Xavi Hernández qui a promis un bon match et espère qu’avec des résultats le plus tôt possible. Pour l’instant, il a fait ses débuts avec une victoire contre l’Espanyol et c’est une étape pour un club qui était dans l’UVI au classement de la ligue. Le technicien s’attend à des changements sur le marché d’hiver en essayant de renforcer certaines positions qui sont aujourd’hui très faibles.

L’arrivée de Dani Alves a comblé un déficit en défense, mais pas tout. Jordi Alba n’a pas de substitut aux garanties et le jeune Alejandro Balde -18 ans- n’est pas prêt à occuper une démarcation où seuls Sergi Roberto ou Mingueza pourraient s’arranger dans des circonstances extraordinaires.

Une autre position qui suscite des doutes est celle de pivot défensif. Busquets est également un vétéran et si une blessure survient, le seul qualifié pour agir en tant qu’ancre est un Frenkie de Jong il y a longtemps qu’il a oublié ces tâches. Xavi peut penser que Nico ou Pedri peuvent faire un tour dans cette position, mais ce n’est pas non plus un profil qu’ils peuvent exercer régulièrement.

Aux extrêmes, il y a aussi des doutes et des options seront explorées vu que Dembélé et Ansu Fati ne trouvent pas de continuité en raison de blessures et Coutinho ne convainc pas dans cette démarcation. Xavi pourrait choisir Dest ou même Alves pour jouer à droite, tandis qu’à gauche il a utilisé Gavi lors de son premier match dans une position qui pourrait ne pas faire ressortir ses plus grandes vertus.

Et enfin, Xavi a besoin d’un attaquant en qui il peut avoir confiance. Avec Agüero Barça n’a que Depay -qui n’est pas un ‘9’ à utiliser- et Braithwaithe comme possibilités de marquer des buts. Cela semble être un très mauvais passé pour un club qui a de grandes aspirations avec son nouveau manager.