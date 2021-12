Les possibles rivaux de Villarreal en huitièmes de finale

09/12/2021 à 21h00 CET

Une fois la phase de groupes terminée, le plus difficile arrive. Surtout, si vous vous êtes classé deuxième comme c’est le cas à Villarreal, qu’il aura peu de chances d’être jumelé en huitièmes de finale à un doux expert lors du tirage au sort qui aura lieu lundi prochain à Nyon (Suisse) à partir de 12h.

Lille et Ajax Ce sont théoriquement les sets les plus abordables que le « Sous-marin » puisse jouer, mais les « ajacieds » sont venus de la signature d’une session plénière dans la phase initiale, tandis que les Français ont exclu Séville de la Ligue des champions. L’équipe néerlandaise possède également le meilleur buteur de la Ligue des champions jusqu’à présent, un Sébastien Haller qui compte dix buts après la phase de groupes, un de plus que le terrible Lewandowski.

Manchester City, Liverpool, Bayern et Juventus sont les rivaux à éviter, les « cocos », d’un match nul qui, quoi qu’il puisse apporter, ressemblera à une entrée dans le stade de La Cerámica.