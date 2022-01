Les postes de police de Kolkata vont introduire la connectivité WhatsApp pour faciliter la communication au milieu de la flambée de Covid

La métropole avait enregistré samedi 7 337 nouveaux cas d’infection et sept décès. Un certain nombre de policiers ont également contracté le virus au cours des dernières semaines.

La police de Kolkata a annoncé dimanche avoir introduit un service de téléphonie mobile avec WhatsApp dans chaque poste de police pour une communication fluide avec les gens, au milieu d’une vague de cas de COVID-19.

« Les gens peuvent contacter ces numéros en cas de besoin », a déclaré la police de Kolkata dans un article sur Facebook.

