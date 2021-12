Les poteaux de but pour COVID-19 viennent d’être abattus et lancés en orbite – RedState

Les derniers jours ont certainement été remarquables en ce qui concerne le point de vue de la gauche sur COVID-19. Après presque deux ans où ils ont traité les gens de tueurs de grand-mère et tenu un compte courant des cas dans le Sud, les choses changent soudainement.

Comme l’a rapporté RedState, le président lui-même a admis sa défaite contre COVID, proclamant qu’il ne pouvait pas être résolu avec une réponse fédérale. Bien sûr, c’est quelque chose que nous disons depuis le début, mais je m’éloigne du sujet.

De manière hilarante, certains des partisans de Joe Biden dans les médias font de leur mieux pour expliquer ses déclarations.

Le « cela est résolu au niveau de l’État » de Biden n’est une chose que si vous feignez d’ignorer que :

– il affirmait simplement l’appel du président de la NGA à ne pas étouffer les « solutions étatiques »

–c’est le discours présidentiel de routine sur les « laboratoires de la démocratie »

-il a discuté de l’action fédérale et du « besoin de faire mieux » – John Harwood (@JohnJHarwood) 28 décembre 2021

C’est la version de gauche de « prenez-le au sérieux, pas littéralement ». C’est une tentative faible et pathétique de prétendre que le vieil homme sénile qui réside actuellement à la Maison Blanche (au moins quelques jours par semaine) ne pensait pas vraiment ce qu’il a dit. Cette courtoisie n’a pas été accordée au dernier président, et je ne vais certainement pas la prolonger ici.

Quoi qu’il en soit, le plus grand changement concerne les numéros de cas, cependant. Pendant toute la pandémie, les démocrates et leurs alliés des médias ont utilisé des numéros de cas pour saccager les États rouges. Peu importe que New York éclipse la Floride en termes de décès par habitant, bien que cette dernière ait une population beaucoup plus âgée et plus vulnérable. Ron DeSantis était diabolique et chaque nouvelle infection était un échec moral, selon la gauche.

Mais maintenant que COVID frappe le nord-est à des taux plus élevés que la vague estivale du sud, les poteaux de but ont été déracinés et lancés en orbite.

Comme nous reconnaissons que le covid-19 n’est pas une maladie mortelle ni même grave pour la grande majorité des Américains responsables, nous pouvons arrêter de nous tourmenter sur les « cas » et nous concentrer sur ceux qui sont hospitalisés ou qui risquent de mourir.https://t. co/S4OQD7R58u – Jennifer Rubin ‘pro-vote’ (@JRubinBlogger) 28 décembre 2021

Voici une petite comparaison pour vous, juste pour montrer à quel point un Rubin standard était différent de DeSantis. Encore une fois, ces poteaux de but risquent de heurter la Station spatiale internationale à ce stade.

Repérez la différence pic.twitter.com/tPugLv8bNC – Josh Jordan (@NumbersMuncher) 28 décembre 2021

Alors, pourquoi ce changement massif de traiter les charges de travail comme la fin ultime pour admettre maintenant qu’ils n’ont pas d’importance ? Tout est question de politique.

Vous voyez, Biden est maintenant le fier propriétaire de la charge de travail COVID la plus élevée du pays, et ce prix va de pair avec sa médaille pour avoir fait plus de morts que l’administration précédente. Biden et ses acolytes ne peuvent plus pointer du doigt Donald Trump et prétendre qu’ils ont mieux géré les choses. Et avec le nombre de cas qui explose maintenant à des hauteurs inédites, la gauche a besoin d’un moyen d’obscurcir cette réalité.

C’est ainsi que Jennifer Rubin prétend maintenant que seuls les résultats sérieux comptent. Eh bien, pas de merde, c’est ce que beaucoup d’entre nous ont dit depuis le premier décès enregistré. Mais ces personnes ont poussé les blocages, se sont inquiétées des cas et ont quand même utilisé le terme ridicule «DeathSantis». Maintenant, ils pensent qu’ils peuvent basculer de manière transparente sans que personne ne le remarque ? Non, ce n’est pas comme ça que ça marche.

Nous nous souvenons tous de ces gros titres de l’été.

Paul Krugman a-t-il déjà eu raison sur quoi que ce soit ? pic.twitter.com/HwK2PhlZBd – Bonchie (@bonchieredstate) 24 décembre 2021

Eh bien, maintenant, c’est une crise d’État bleue (dans la mesure où ce n’est pas une pandémie dans tous les États) car COVID-19 est saisonnier et frappe différentes régions du pays à des moments différents. Les gens intellectuellement honnêtes étaient prêts à admettre qu’en août, alors que les hacks absolus agissaient comme si les épidémies dépendaient uniquement des rubes n’écoutant pas le gouvernement fédéral.

La vérité est maintenant au grand jour, cependant. Et tandis que les médias peuvent croire qu’ils peuvent se soustraire aux normes mêmes qu’ils ont mises en place avec l’intention expresse de saccager les républicains, nous allons les leur faire respecter. Et selon ces normes, Biden est un échec colossal et abyssal.