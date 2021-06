Les poulets rentrent chez eux pour se percher pour les républicains qui ont voté pour destituer Trump – RedState ⋆ .

Les républicains de l’establishment qui ont voté pour destituer le président Donald Trump risquent désormais de se voir confisquer leurs bureaux par les principaux challengers et il semble que leurs actions anti-Trump pourraient revenir les hanter.

Tel que rapporté par Fox News, Trump a plaidé pour la destitution de ces républicains dans un discours de CPAC en février en affirmant qu’ils avaient passé plus de temps à essayer de le destituer qu’à se battre contre Pelosi, Schumer et Biden, et que les électeurs conservateurs devraient « se débarrasser d’eux. tout.”

Maintenant, les murs se referment pour des républicains comme la représentante Liz Cheney du Wyoming, Tom Rice de Caroline du Sud et Adam Kinzinger de l’Illinois.

Cheney a sans doute la plus grande cible sur son dos. Pour gagner, elle doit vaincre huit principaux challengers, dont l’un, le sénateur d’État Anthony Bouchard, a déjà amassé 500 000 $ en fonds de campagne. Cheney avait déjà été évincé de la direction du House GOP à cause de ses commentaires sur le rôle de Trump dans les émeutes du 6 janvier, un événement dont elle le place au centre. Cela, bien sûr, met beaucoup d’élan contre elle.

La représentante de Washington, Jaime Herrera Beutler, est confrontée à peu près au même problème qu’elle a voté pour la destitution de Trump, d’accord avec le récit démocrate selon lequel Trump était à blâmer pour l’émeute. Son collègue représentant de Washington, Dan Newhouse, faisait déjà face à des appels à la démission dans son district suite à son vote de destitution. Les deux ont plusieurs challengers principaux.

Le représentant de New York John Katko, le représentant de Californie David Valadao, les représentants du Michigan Peter Meijer et Fred Upton et le représentant de l’Ohio Anthony Gonzalez font également face aux principaux challengers.

Beaucoup de challengers ont déjà une bonne dynamique pour eux. Bien qu’il ait été vaincu, Trump a une grande influence sur le parti et son approbation ira loin. Son influence est encore si grande que la direction du GOP se réorganise sous sa bannière.

Pour de nombreux républicains, Trump représentait un conservatisme bien réel et la volonté de gagner sans compromis, ce qui manquait au parti depuis très longtemps. Les républicains et les conservateurs ont vu dans la destitution de Trump un retour au vieil esprit tiède du GOP, disposé et prêt à céder à la pression des démocrates à tout moment. De plus, ils y ont vu une trahison du parti à une époque où les démocrates sont plus extrêmes qu’ils ne l’ont jamais été.

Les électeurs qui ont vu les démocrates promouvoir la violence littérale, les émeutes, le manque de sécurité aux frontières, et plus encore, considèrent tout type de prise de position avec les démocrates en ce moment comme un péché grave et digne d’être destitué. Le temps nous dira combien de ces politiciens tomberont face à des défis pro-Trump, mais il est prudent de supposer que beaucoup le feront. De plus, s’ils gagnent, cela ne fera qu’enhardir les électeurs pro-Trump jusqu’en 2024 et donnera à Trump lui-même encore plus d’élan pour son retour.

Bien que Trump n’ait pas officiellement annoncé qu’il se présenterait à nouveau, il a laissé entendre que cela se produirait, donnant à de nombreux républicains un esprit combatif.