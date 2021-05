Les poulpes nous aident à mieux voir

05/05/2021 à 15:27 CEST

Des chercheurs de l’Université de Bristol ont développé un dispositif médical innovant inspiré des poulpes: il permet d’estimer, chez les personnes de 5 à 95 ans, le risque de perdre la vision à un certain stade de la vie en raison de la dégénérescence maculaire.

L’instrument est basé sur le daltonisme des poulpes pour détecter rapidement la présence de faibles teneurs en pigments maculaires, condition clé du développement de la maladie.

En savoir plus sur la pieuvre daltonienne aidera à lutter contre la perte de vision humaine: selon un communiqué, une série de découvertes sur la vision du poulpe a conduit les chercheurs à développer un test rapide et facile qui aide les ophtalmologistes à identifier les personnes présentant un risque accru de dégénérescence maculaire, une condition qui est la principale cause de perte de vision incurable dans le monde.

Les poulpes, qui sont daltoniens, peuvent détecter la lumière polarisée, un aspect lumineux que les humains ne peuvent pas voir facilement. L’équipe de recherche a montré que les poulpes ont le système de vision de polarisation le plus sensible de tout le règne animal. Cette découverte a conduit au développement du nouveau dispositif médical.

Une superpuissance inconnue

Selon la nouvelle étude, publiée dans le Journal of Experimental Biology, les pigments maculaires sont responsables de la vision polarisée chez l’homme. Ils nous donnent une sorte de «superpuissance» que dans la plupart des cas nous ne connaissons pas: nos yeux sont capables d’absorber la lumière bleu-violet de multiples façons, en fonction de l’angle de vue et des autres éléments qui entrent en jeu.

Lorsque les pigments maculaires sont rares et que le «super pouvoir» a un impact minime, les gens sont plus susceptibles de développer une dégénérescence maculaire. Au contraire, si les pigments sont augmentés, notre protection contre la perte de vision augmente de la même manière.

On savait que les poulpes pouvaient voir des modèles de lumière polarisée comme nous et qu’ils sont les rois du monde animal à cet égard. Mais ce qui est surprenant, c’est que les scientifiques ont découvert que les humains ont besoin d’une polarisation de 24% de la lumière pour apprécier ces modèles, alors que les poulpes sont capables de le faire avec une polarisation de 2%.

L’importance des pigments maculaires

L’incroyable capacité de ces céphalopodes a inspiré les chercheurs à développer un outil capable de mesurer leur capacité de polarisation. De cette technologie et de son adaptation à l’être humain, est né le nouveau dispositif, qui permet de détecter le niveau de pigments maculaires avec une facilité et une rapidité que les techniques actuellement disponibles ne présentent pas.

Plus précisément, les pigments maculaires sont un groupe de caroténoïdes qui ne peuvent être acquis que par notre alimentation, notamment par la consommation de fruits et légumes. Ils fournissent une protection inestimable à long terme pour la rétine, prévenant la dégénérescence maculaire en agissant comme antioxydants et en absorbant les longueurs d’onde les plus dommageables que la lumière visible humaine présente.

Parce que les examens de la vue améliorés pour détecter le niveau de pigments maculaires sont coûteux et peu pratiques, il est presque impossible de les intégrer dans des consultations régulières avec ces spécialistes. Désormais, le nouvel appareil pourra résoudre ce problème et apporter une contribution importante à la réduction de l’incidence de la dégénérescence maculaire dans le monde.

