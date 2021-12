Les poupées Cardi B ne seront pas publiées en raison de COVID et de problèmes de qualité

Cardi B annonce de mauvaises nouvelles aux fans qui espèrent mettre la main sur l’une de ses poupées … le produit ne sera pas publié en raison des retards de production et des inquiétudes concernant la qualité du produit.

Voici l’affaire … Cardi et Real Women Are – une marque de poupées de mode – ont uni leurs forces pour créer une poupée Cardi B en édition limitée, pour laquelle ils ont commencé à prendre des précommandes en mars à 35 $ la pop, mais les délais d’expédition ont été manqués. et les gens ont commencé à penser que c’était une arnaque.

The Real Women Are Instagram a commencé à être inondé de clients mécontents qui voulaient savoir où se trouvait leur poupée inspirée de Cardi B et qui exigeaient des remboursements.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Welp, préparez-vous gang Bardi.

Le rôle de Grinch sera désormais joué par un représentant de Cardi B, qui dit à TMZ … que les poupées ne seront pas libérées en raison des retards de fabrication et d’expédition liés à COVID. On nous a également dit que Cardi elle-même craignait que les poupées ne répondent pas à ses normes de qualité élevées.

On nous dit que CB a demandé à la société de rembourser tous les achats de prévente et RWA a accepté – et Cardi encourage quiconque a déboursé 35 $ pour une poupée à demander immédiatement son remboursement, s’il ne l’a pas déjà fait.