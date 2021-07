Les poupées Mammy au marché aux puces de Rose Bowl déclenchent des rappels de racisme .

Pendant la pandémie, passer du temps dans les marchés aux puces en plein air est devenu l’une de mes activités préférées. Avant la réouverture de LA et la large diffusion des vaccins, les achats à l’extérieur étaient en sécurité. Et avoir une excuse pour m’habiller et acheter des choses dont je n’avais probablement pas besoin m’a fait me sentir à nouveau presque normal. Avec mon nouvel amour, je savais que je devais visiter l’immense marché aux puces de Rose Bowl à Pasadena, qui compte plus de 2 000 vendeurs et quelque 20 000 visiteurs chaque deuxième dimanche du mois.

En juillet, j’ai enfin eu cette opportunité et j’étais ravie de magasiner quelque chose d’inattendu. Je pensais trouver une tenue d’été amusante ou des bijoux uniques. Au lieu de cela, ma plus grande surprise a été la prévalence de souvenirs racistes et anti-noirs éparpillés sur le marché.

Environ 10 minutes après être entré, balayant rapidement les stands pour voir si quelque chose attirait mon attention, j’ai remarqué un ensemble de figurines sombres alignées sur la table d’un vendeur. « Ce sont des poupées maman ? » demandai-je bruyamment, incrédule. Je suis allé voir de plus près.

Ce n’étaient pas des poupées-mamans. Avec des lèvres rouges clownesques, des oreilles pointées vers l’avant, des yeux fixés dans un regard hébété et des mains tendues, les figurines étaient des caricatures grotesques d’hommes noirs. De petites étiquettes blanches indiquaient que ces banques mécaniques rouillées étaient vraiment vieilles – l’une datait de la fin des années 1800 – et chères – certaines coûtaient plus de 300 $. Semblable à une tirelire, en plaçant une pièce dans la main de la figurine et en poussant un levier à l’arrière, l’homme noir caricaturé a avalé et stocké de l’argent.

Plus je regardais, plus je devenais en colère.

« Pourquoi vendez-vous ces choses racistes ? » ai-je demandé en posant la question aux trois hommes qui travaillaient dans la cabine. Après avoir échangé un regard que j’ai interprété comme agacé, l’un des vendeurs – un homme latino d’âge moyen portant des lunettes de soleil noires – s’est approché de moi. Il a dit que les gens ont été plus argumentés avec lui au sujet de la vente de ces articles ces derniers temps. (J’ai expliqué que je ne discutais pas, je posais juste une question.) Il a dit que les banques racistes étaient un moyen de “préserver l’histoire”. Il a dit que ce sont principalement les éducateurs et les « Afro-Américains » qui achètent ces artefacts. Il a dit qu’il en avait beaucoup plus sur une autre table à ma gauche.

Sur la table se trouvaient des symboles encore plus hideux du racisme violent et des stéréotypes auxquels les Noirs ont été confrontés dans ce pays, y compris des salières et des poivrières sculptées dans des caricatures d’hommes noirs, des figurines de maman et un signe pour une société de vente aux enchères d’esclaves. Je me sentais mal à l’aise en examinant les articles et en pensant également au marchand qui en tirerait profit. Alors que ma poitrine se serrait, j’ai remarqué que des personnes à proximité parcouraient les autres antiquités, apparemment inconscientes de la douleur que ces objets provoquaient en moi.

Désireux d’essayer de continuer mon dimanche insouciant, je suis passé à autre chose. Mais ce n’est pas beaucoup plus tard que j’ai remarqué un autre ensemble d’objets racistes et caricaturaux, y compris une pièce grandeur nature à la manière d’un jockey de pelouse, des poupées pour enfants manifestement offensantes et d’autres figurines de mamans dans plusieurs stands de vendeurs.

Vers la fin de ma visite, j’ai remarqué encore une autre maman. J’étais fatigué et prêt à rentrer à la maison, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. « Où les trouvez-vous ? » J’ai demandé à la femme blanche d’âge moyen, qui travaillait au stand. Elle a dit qu’ils venaient de partout. Quand je lui ai dit que la maman était bouleversante à voir, elle a donné une ligne similaire sur la préservation de l’histoire et l’éducation des jeunes sur le racisme et les atrocités du passé. En plus de la maman et d’autres antiquités, j’ai également remarqué un ouvre-bouteille anti-asiatique. J’en avais fini.

Quand je suis rentré chez moi, j’ai immédiatement commencé à rechercher ce que je venais de rencontrer. Ces banques mécaniques ? Bien qu’une étiquette l’ait simplement appelée « banque », leur titre officiel est « Jolly N— Banques », qui ont été créées pour la première fois dans les années 1800. Les poupées de chiffon pour enfants ? Ils sont basés sur un personnage de livre d’histoire appelé Golliwog, une poupée de ménestrel noire. J’ai appris que certaines des figurines que j’ai vues étaient basées sur la caricature de coon, créée pendant l’esclavage, qui dépeint les Noirs comme paresseux et idiots. J’avais déjà une certaine connaissance de la caricature de maman, qui dépeint les femmes noires comme satisfaites de leur servitude, mais je n’avais pas réalisé la prévalence de l’imagerie, qui est apparue dans la culture populaire – pensez à Mammy de Hattie McDaniel dans “Autant en emporte le vent” Tante Jemima — mais aussi sur les cendriers, les leurres de pêche, les porte-ficelles, les détergents et les ustensiles de cuisine.

Je ne suis pas un artiste de performance, mais j’ai eu des visions vives de la chute et de la destruction « accidentelle » de ces objets racistes à la vue des revendeurs.

Après avoir partagé mon expérience sur Twitter et Instagram, des amis et des inconnus ont tendu la main, également perturbés par ce que j’avais rencontré au Rose Bowl Flea Market. “Dans toutes mes nombreuses fois où je suis allé, je n’ai jamais vraiment remarqué”, a écrit un ami dans un message direct. “Ou peut-être est-ce parce que je vais juste chercher les vêtements et que je me perds dans cette section, mais c’est malade!”

Afin de comprendre pourquoi le marché aux puces de Rose Bowl permet à ses vendeurs de vendre des souvenirs racistes, j’ai contacté Dennis Dodson, directeur de l’exploitation de RG Canning Attractions, qui a lancé l’événement en 1968 et gère les marchés de Beaumont et Ventura.

“Nous avons rencontré beaucoup de ces choses au fil des ans”, a déclaré Dodson. Il y a environ 20 ans, l’entreprise a été poursuivie en justice par un client mécontent d’un vendeur vendant un drapeau nazi. Le juge a statué en faveur de la société événementielle en raison du premier amendement, a déclaré Dodson.

Après le procès, RG Canning a travaillé avec le comité d’exploitation du Rose Bowl pour modifier les règles de ses fournisseurs. Désormais, les autorisations des fournisseurs indiquent que l’entreprise peut supprimer les éléments qu’elle trouve répréhensibles, « en gardant à l’esprit que nous avons 2 400 fournisseurs et qu’il est difficile de tout voir », a déclaré Dodson.

Au cours des événements mensuels, une équipe patrouille sur le terrain, à la recherche d’articles contrefaits et autres articles douteux et répondant aux plaintes des clients. Il a dit que si j’avais noté le numéro du stand et le nom du fournisseur et passé un appel le dimanche auquel j’ai assisté, quelqu’un de l’équipe aurait inspecté les articles.

« Quand nous voyons ces fournisseurs avec des choses que nous appelons – certaines personnes l’appellent – ​​répréhensible, une autre personne l’appellera de l’histoire, donc c’est une sorte de limite. Si nous pensons que c’est répréhensible, nous leur demanderons simplement de le ranger.

J’ai demandé à Dodson comment « répréhensible » est défini. Les jugements se font au cas par cas. Les magazines Playboy, “le ‘N-word’, le ‘F-word’ ou un drapeau nazi” sont hors de propos, a déclaré Dodson. “Même les drapeaux confédérés sont de mauvais goût en ce moment.”

Il en va de même pour les souvenirs anti-noirs, a-t-il ajouté, disant qu’il avait vu mes tweets. “Nous ne pensons vraiment pas que ce soit du bon goût familial, surtout en ce moment avec Black Lives Matter qui est un si gros problème.”

J’ai également interrogé Dodson sur les choses qu’il avait vues qui ont franchi la ligne au cours de ses plus de 50 ans d’implication dans le marché aux puces. “Habituellement, c’est le drapeau, et souvent c’est un drapeau au sol”, a déclaré Dodson. “Ce pourrait être n’importe quel pays étranger, n’importe quel pays – un drapeau au sol est pour moi inacceptable.”

Pour en savoir plus sur ce que c’est que de collectionner ces artefacts douloureux en tant qu’éducateur, j’ai contacté David Pilgrim, fondateur et directeur du Jim Crow Museum of Racist Memorabilia à la Ferris State University.

Le musée, qui a commencé avec la collection personnelle de Pilgrim de 2 000 objets, abrite maintenant environ 18 000 artefacts couvrant l’ère de la reconstruction, l’ère de la ségrégation, le mouvement des droits civiques et au-delà. De nombreux objets du musée sont des caricatures cruelles et anti-noires, un peu comme ce que j’ai rencontré au marché aux puces de Rose Bowl.

Pilgrim, qui est noir, a commencé à collectionner des objets qui dépréciaient les Africains et leurs descendants dans les années 1970 en Alabama. Il a commencé avec une maman salière, et au fil des ans, il a collectionné des jeux pour enfants racistes et des disques musicaux avec des thèmes racistes. En construisant sa collection, il a également rencontré des objets horriblement violents, notamment des cartes postales de lynchage et un jeu de puzzle fabriqué pour la première fois en 1874 appelé “Chopped Up N-s. “

Dans le passé, Pilgrim se retrouvait dans des « conversations vraiment laides » avec les marchands au sujet des objets qu’ils vendaient. “C’était contre-productif, parce que j’essayais de rassembler des trucs pour documenter les atrocités du passé, mais tout ce que j’obtenais, c’était l’argument”, a-t-il déclaré. « J’ai dû trouver un certain degré de détachement pour faire ce que je pensais devoir faire. »

Les souvenirs anti-noirs sont un outil pédagogique puissant, a déclaré Pilgrim. C’est une façon de montrer aux gens comment les objets du quotidien décrivant les Noirs comme des sous-humains ont été utilisés comme une forme de contrôle social, reflétant et façonnant les attitudes dans la société.

Pilgrim n’a pas été surpris que j’aie trouvé de nombreux articles racistes au marché aux puces de Rose Bowl. « En fait, pour un marché aux puces de cette taille, j’aurais été vraiment surpris si vous ne l’aviez pas fait », m’a-t-il dit. « Les marchés aux puces, ainsi que ce que vous pourriez appeler les marchés aux puces sur Internet comme eBay, sont vraiment le principal moyen de vente de ces objets de nos jours. »

D’après l’expérience de Pilgrim, l’argument des marchands selon lequel la vente de ces objets vise à préserver l’histoire a toujours « sonné creux ». “Parce que dans presque tous les cas en plus de quatre décennies de collecte où la personne a utilisé cet argument, elle vendait une reproduction”, a-t-il déclaré. Et bien qu’il y ait des Noirs qui ont acheté ces artefacts comme moyen de documenter le passé, la plupart des collectionneurs étaient là pour l’argent, “parce que ces pièces originales des années 20, 30 et 40 avaient pris de la valeur”.

Le documentaire “Black Memorabilia” du cinéaste Chico Colvard en 2018 plonge dans la culture des objets de collection et explore comment certains des souvenirs racistes échangés sur les marchés aux puces sont toujours reproduits dans des usines à l’étranger.

Bien que Pilgrim ne pense pas qu’il devrait être illégal de vendre des artefacts racistes, “mon travail consiste à faire en sorte qu’il n’y ait pas de demande, afin que les gens reconnaissent les dommages causés par ces objets”.

Je me demandais si le soi-disant « reconnaissance raciale » dans les communautés des arts et de la préservation avait un impact sur la collecte de ces objets et si les marchands pouvaient être plus conscients de la douleur que la vente de ces objets pouvait causer.

Pilgrim ne le croit pas.

“D’une part, certaines personnes deviennent plus conscientes, elles sont plus sensibles à la présence de ces pièces et elles sont plus susceptibles de défier les gens qui les vendent”, a déclaré Pilgrim. “Mais le revers de la médaille, il y a tous ces nouveaux objets racistes qui sont produits en tant qu’expressions de la liberté politique ou étant un franc-tireur ou étant politiquement correct, donc je pense que c’est probablement un lavage.”

Pilgrim, qui a déclaré que son expérience de collection n’avait jamais été agréable, recherche également des articles qui documentent le racisme dans le présent. Récemment, alors qu’il parcourait un stand vendant de l’attirail de Donald Trump, il est tombé sur un objet qu’il ne pouvait pas digérer – une pancarte électorale qui disait « Joe and the Hoe Must Go ». “Au cours de toutes les années que j’ai collectionnées, c’était la première fois que je ne pouvais tout simplement pas me forcer à donner 20 $ à ce type”, a déclaré Pilgrim.

Mon expérience m’a obligé à réfléchir à la question de savoir si ces articles devraient ou non avoir leur place sur un marché en plein air. Je crois qu’ils sont un outil pédagogique utile, parfait pour un musée ou une salle de classe. Mais une rencontre surprise avec des souvenirs racistes et anti-noirs s’est immédiatement déclenchée pour moi, ajoutant une tache un jour que je voulais utiliser pour me reposer, et m’a fait sentir que je n’avais pas de place au marché aux puces de Rose Bowl. Pour moi, ça a franchi une ligne.

