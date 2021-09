Les pourparlers avancent rapidement alors que le transfert de Liverpool pourrait encore se dérouler de manière imminente malgré le dépassement de la date limite – rapport

in

Divock Origi pourrait encore quitter Liverpool cet été après que Fenerbahce ait joué tardivement pour l’emmener en Turquie, selon des informations.

Liverpool s’est largement concentré sur les opérations concernant les joueurs actuellement dans ses rangs, plutôt que sur les nouvelles recrues, au cours de l’été. En fait, ils n’ont ajouté qu’Ibrahima Konate à leur équipe en tant que nouveau visage. Le reste de leur travail consistait à renouveler les contrats des joueurs qu’ils jugeaient importants et à trouver des solutions pour ceux qu’ils ne jugeaient pas importants.

Cependant, tous leurs joueurs marginaux ne sont pas partis. Origi fait partie de ceux qui restent sous contrat malgré le club à la recherche d’un repreneur pour lui tout l’été. Mais la saga n’est peut-être pas encore terminée.

Selon Fotospor en Turquie, Fenerbahce est en pourparlers avancés pour prendre l’attaquant belge. La fenêtre de transfert turque ne se ferme que le 8 septembre, ils peuvent donc toujours faire des signatures.

Fenerbahce a cherché un attaquant tout l’été et a tardé à en obtenir un. Mais avec Origi, ils peuvent avoir une opportunité.

On prétend que l’équipe de Super Lig est en pourparlers avec Liverpool au sujet de l’acquisition du joueur de 26 ans. Des pourparlers ont eu lieu à distance pour éviter les problèmes de quarantaine, mais le président de Fenerbahce aurait un avion prêt en Angleterre pour transporter Origi si tout se passe comme prévu.

Fotospor pense que les pourparlers ont progressé de manière positive et que Liverpool essaie en effet d’envoyer Origi en Turquie ou en Russie, un autre pays où la fenêtre reste ouverte.

Fenerbahce peut lui donner une voie de sortie spécifique et peut être disposé à accélérer la procédure. S’ils peuvent terminer le transfert d’ici la fin de la journée, ils peuvent insérer Origi dans leur liste d’effectifs UEFA pour la saison. Ils joueront en Ligue Europa après avoir terminé troisième de leur division nationale la saison dernière.

Liverpool ne peut nommer qu’une équipe de 24 joueurs pour la Premier League cette saison, car ils ont utilisé la totalité des créneaux non locaux dans leur équipe. Il leur reste peut-être encore le temps de dégager un peu d’espace en vue de l’avenir.

Si l’on en croit Fotospor, la situation d’Origi pourrait évoluer rapidement. Cependant, il reste à voir si l’attaquant sera en mesure d’obtenir une sortie à temps. D’ailleurs, des sources plus proches de Liverpool ne semblent pas disposer des mêmes informations.

Origi est un joueur de Liverpool depuis 2015, lorsqu’il est revenu d’un prêt à l’ancien club de Lille.

Il y a eu 35 buts pour Origi depuis, dont quelques buts importants sur leur parcours pour remporter la Ligue des champions en 2019. Il n’a pas commencé depuis, cependant, et n’a trouvé le filet qu’une seule fois – lors d’un match de Coupe EFL – la saison dernière. .

Origi exhorté à partir

Avant l’expiration de la date limite en anglais, l’ancien attaquant de Liverpool John Aldridge a conseillé à Origi de trouver un nouveau club en réfléchissant sur les affaires des Reds.

«Je pense que Divock devrait y aller. Je pense qu’il lui reste un an sur son contrat et Liverpool doit vraiment essayer de gagner de l’argent pour lui », a déclaré Aldridge au Liverpool Echo.

«Mais s’il est dans une position où il veut aller gratuitement, il a le droit de le laisser courir. Lorsque vous êtes un joueur, réalisez que tout n’est pas une question d’argent.

«Vous ne voulez pas perdre 12 mois de votre carrière, simplement assis sur le banc, venant en tant que remplaçant quatre ou cinq fois et obtenir le jeu impair.

« C’est une vie courte et vous devriez juste vouloir jouer au football. L’argent qu’ils reçoivent maintenant n’a aucune importance. Ils en ont plus qu’assez pour les faire vivre, leurs enfants et leurs petits-enfants.

“Mais s’ils veulent laisser leurs contrats expirer, ils ont le droit de le faire.”

Bien qu’il ait demandé à Origi de partir, Aldridge a estimé que Liverpool aurait pu faire avec un autre attaquant.

« J’ai toujours dit que Liverpool avait besoin d’un autre joueur offensif. J’ai l’impression que nous ratons des buts à l’avance », a ajouté Aldridge.

«Nous sommes allés légèrement vicié à l’avant. Jota est arrivé et a rafraîchi un peu les choses la saison dernière, mais les joueurs dont vous avez besoin, nous ne pouvons pas nous le permettre.

« Haaland est un joueur dont nous avons besoin, à mon avis, et nous n’allons pas pouvoir nous le permettre. S’il y a quelqu’un d’autre, ce serait sympa. Nous avons besoin de quelqu’un pour ajouter de la concurrence en amont.

