Les pourparlers bipartites du Congrès sur la réforme de la police déclenchés par l’effondrement de la mort de George Floyd sans accord

Des pourparlers bipartites pour promulguer des mesures de réforme de la police au niveau fédéral à la suite des appels les plus forts à une telle législation après l’effondrement de la mort de George Floyd mercredi, ont déclaré les législateurs.

Le sénateur Cory Booker, DN.J., un acteur clé dans les négociations, a déclaré qu’un accord “reste hors de portée pour le moment” malgré sa collaboration avec des groupes chargés de l’application des lois. Lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes, il a déclaré avoir informé le sénateur Tim Scott, RS.C., principal négociateur républicain, de sa décision.

“Nous avons clairement indiqué dès le début de nos négociations qu’un projet de loi doit garantir une véritable responsabilité, la transparence et les normes de police nécessaires pour mettre fin aux horribles incidents de violence que les Américains voient régulièrement – ​​comme le meurtre de George Floyd”, a déclaré Booker. dit dans un communiqué. “Malheureusement, même avec ce soutien aux forces de l’ordre et d’autres compromis que nous avons proposés, il y avait encore un fossé trop large avec nos partenaires de négociation et nous avons rencontré des obstacles importants pour parvenir à un accord bipartite.”

Le président Biden a exprimé sa déception mercredi tout en accusant les républicains de ne pas avoir fait de compromis.

Le sénateur Cory Booker, DN.J., arrive à la salle du Sénat au Capitole à Washington, mercredi après que les pourparlers bipartites du Congrès sur la refonte des pratiques policières se soient terminés sans accord. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

“Malheureusement, les républicains du Sénat ont rejeté l’adoption de réformes modestes, que même le président précédent avait soutenues, tout en refusant de prendre des mesures sur des questions clés que de nombreux responsables de l’application des lois étaient disposés à traiter”, a-t-il déclaré.

La Chambre a adopté la George Floyd Justice in Policing Act en mars, principalement en fonction des partis, et les législateurs travaillaient sur un projet de loi bipartite qui pourrait être adopté au Sénat. La législation radicale aurait mis en place une interdiction fédérale des mandats d’arrêt et des étranglements, des limites à l’immunité qualifiée, un cadre pour empêcher le profilage racial et la création d’un registre national sur les allégations d’inconduite policière.

Les pourparlers entre les législateurs et les responsables de l’application des lois ont traîné pendant des mois et ont stagné au cours de l’été alors que les deux parties se sont affrontées sur plusieurs questions, notamment l’immunité qualifiée, qui protège les agents de la responsabilité civile en cas de faute.

La représentante Karen Bass, D-Calif., a déclaré que les négociations avaient édulcoré le projet de loi à un point tel qu’il n’aurait pas eu l’effet souhaité.

“Nous avons accepté des compromis importants, sachant qu’ils seraient difficiles à vendre à notre communauté, mais croyant toujours que nous ferions avancer l’aiguille sur cette question”, a-t-elle déclaré. “Mais à chaque fois, on en demandait plus au point qu’il n’y aurait aucun progrès dans le projet de loi dont nous étions en train de discuter.”

Scott a reproché aux démocrates d’avoir gaspillé “une opportunité cruciale de mettre en œuvre une réforme significative pour rendre nos quartiers plus sûrs et réparer la relation ténue entre les forces de l’ordre et les communautés de couleur”.

“La criminalité continuera d’augmenter tandis que la sécurité diminue, et de plus en plus d’officiers vont quitter la force parce que mes partenaires de négociation se sont éloignés de la table”, a-t-il déclaré.

Les avocats Ben Crump et Antonio Romanucci, qui représentent de nombreuses familles dont des êtres chers ont été tués par des policiers, y compris la famille de George Floyd, ont exprimé leur déception tandis que les démocrates ont fait le plein pour un vote au sol “afin que les Américains puissent voir qui regarde dehors pour les meilleurs intérêts de leurs communautés et qui est prêt à écouter leurs électeurs afin que nous puissions ensemble mettre le pays sur une voie meilleure et plus équitable pour tous. »

Patrick Yoes, président de l’Ordre national fraternel de la police, a déclaré que son groupe avait passé d’innombrables heures avec les législateurs pour rédiger un projet de loi visant à améliorer la police tout en préservant la protection des agents.

“Bien que nous soyons déçus qu’une législation bipartite sur la réforme de la justice pénale n’ait pu être adoptée, la FOp reste déterminée à travailler avec notre partenaire au Congrès et au [Biden] L’administration pour trouver des opportunités de renforcer les liens entre les policiers et les communautés qu’ils servent”, a-t-il déclaré.

Les appels à la réforme de la police se sont intensifiés après la mort de Floyd, décédé après qu’un policier de Minneapolis a enfoncé son genou dans le cou de Floyd pendant plusieurs minutes. Des séquences vidéo de la rencontre meurtrière ont déclenché un appel massif à la responsabilité de la police et déclenché des mois de manifestations et d’émeutes dans certaines régions.