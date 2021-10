Les pourparlers commerciaux des 76ers avec Ben Simmons vont de mal en pis

Ben Simmons veut désespérément se débarrasser des 76ers de Philadelphie. L’organisation est extrêmement désireuse de l’échanger. Et pourtant, bien que les deux parties soient sur la même longueur d’onde concernant le fait de ne pas vouloir que leur relation se poursuive, peu de progrès ont été réalisés pour faire de ce rêve une réalité.

Au cours du mois dernier, plusieurs équipes ont été connectées à un éventuel accord avec Simmons. Deux ont avancé avec des propositions et ont été immédiatement rejetées. L’un d’eux a raccroché à Philly à cause de ce qu’il percevait comme des demandes injustes. Et l’accord à 4 équipes des Los Angeles Lakers qui enthousiasme tout le monde n’a pas décollé.

Les Sixers ont actuellement un prix demandé en tête pour Simmons. Si ce n’est pas le cas, ils ne traitent pas.

Et c’est là que réside le problème.

Selon Kurt Herlin de NBC Sports, le marché de Simmons est pratiquement inexistant pour le moment.

“Pendant ce temps, les véritables discussions commerciales de Simmons entre les 76ers et les autres équipes continuent d’être presque mortes”, a-t-il écrit. « Les équipes se sont installées dans leurs alignements pour le début de la saison. Jusqu’à ce qu’une franchise subisse une blessure importante ou démarre plus lentement que prévu (ou peut-être plus rapidement), il n’y a rien pour changer cette dynamique et déclencher un accord.

Il est clair qu’il y a un désir ardent pour Simmons dans une certaine mesure. Les Houston Rockets sont intrigués. Même chose avec les Cleveland Cavaliers. Mais les 76ers n’ont pas une tonne d’effet de levier, et les front-offices ne sont pas désireux de payer trop cher.

D’où l’impasse.

De toute évidence, les choses peuvent commencer à avancer lorsque la saison commence et qu’un sentiment d’urgence se développe de tous les côtés, mais pour l’instant, on a vraiment l’impression que cette situation va empirer avant de s’améliorer.

