Les pourparlers contractuels entre le Bayern Munich et Kingsley Coman sont “au point mort”

Il semble que les négociations entre Kingsley Coman et le Bayern Munich sur une prolongation de contrat soient au point mort.

Auparavant, il avait été signalé que la famille de Coman avait donné au super agent Pini Zahavi le mandat de s’entretenir avec des clubs de la Premier League anglaise. Maintenant, le point de vente allemand Sport1 a révélé les chiffres discutés dans les coulisses entre Zahavi et la direction de l’euro.

Selon Florian Plettenberg, Coman aurait actuellement un salaire brut d’environ 12 millions d’euros par an. Les cuivres bavarois prévoient d’offrir au Français une augmentation de salaire de 1 million d’euros dans son prochain contrat.

Alors que Coman envisage un séjour prolongé à Munich, le camp des 24 ans veut doubler son salaire actuel et demande environ 20 millions d’euros. Il y a à peine dix mois, Zahavi avait également fait les mêmes demandes de salaire pour l’ancien défenseur du Bayern David Alaba.

Photo de CHRISTOF STACHE/POOL/. via .

Pour l’instant, le Bayern et Coman restent éloignés l’un de l’autre sur un éventuel accord. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, Plettenberg affirme que Coman pourrait être vendu d’ici 2022. Le club veut éviter une répétition du “cas Alaba” – l’Austria International a pu partir pour le Real Madrid en tant qu’agent libre, malgré étant l’un des défenseurs les plus recherchés en Europe.

Manchester United serait désireux de répondre aux demandes de Coman dans le but de l’amener à Old Trafford. Cependant, avant de commencer à préparer la «vie après Coman», il est possible que tout cela fasse partie des tactiques de négociation de Zahavi pour obtenir le meilleur accord pour son client.