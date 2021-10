Les pourparlers contractuels entre le Bayern Munich et Serge Gnabry avancent

On pensait que c’était chose faite il y a quelques semaines à peine, mais la rumeur de prolongation de contrat entre le Bayern Munich et Serge Gnabry ne s’est pas concrétisée.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a un problème.

Selon Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les pourparlers se déroulent toujours bien entre le Bayern Munich et Gnabry. L’international allemand veut faire passer son salaire de 10 millions d’euros à 15 millions d’euros, ce qui semble être le principal obstacle à la conclusion d’un accord.

Un accord est toujours attendu, mais pas de sitôt. En plus de voir son salaire augmenter, Gnabry se sent à l’aise à Munich et aime jouer avec l’un de ses meilleurs amis Joshua Kimmich.

Gnabry est actuellement dans le mix à l’aile avec Leroy Sane, Kingsley Coman et Jamal Musiala. Coman pourrait se lancer l’été prochain, mais les Bavarois ont une écurie de bons jeunes ailiers sur le campus et ont été liés à des joueurs comme Karim Adeyemi et Antony, qui pourraient également être des options sur le flanc offensif.

Même si quelque chose échoue avec Gnabry, le Bayern Munich semble bien équipé pour y faire face.