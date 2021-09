Les pourparlers de Gibraltar les plus récents : le Royaume-Uni et l’Espagne se rencontrent pour résoudre la question de la souveraineté post-Brexit | Monde | Nouvelles

in

Mercredi, plusieurs discussions ont eu lieu entre le Royaume-Uni et l’Espagne sur les relations entre l’île et la municipalité de Campo de Gibraltar à la suite du Brexit. La première réunion a vu des discussions sur la coopération policière et douanière, avec Juan Carlos Ruiz Boix, maire de la ville de San Roque, souhaitant la bienvenue aux participants.

La deuxième réunion, tenue le même jour, était centrée sur les questions environnementales.

Mario Luis González Pliego, chef du bureau de Gibraltar du ministère des Affaires étrangères, a donné le coup d’envoi de l’événement en remerciant le conseil municipal de San Roque pour avoir fait le « palais du gouverneur » aux deux comités dans la journée.

S’exprimant lors des réunions, le maire Ruiz Boix a déclaré : « J’espère et souhaite que les deux réunions soient fructueuses et que nous puissions continuer à partager les liens d’union entre les différentes villes qui composent Campo de Gibraltar et Gibraltar.

« Puissions-nous tous partager l’esprit de conciliation, d’accord et de consensus qui nous a été transmis par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a engagé dès le début le dialogue afin que notre région partage avec Gibraltar ce qu’il a appelé une zone de prospérité partagée.

“C’est le défi que doivent relever les entités locales et la région, et j’espère que les délégations britannique et gibraltarienne le partagent.”

Il a souhaité “qu’il sera bientôt possible d’annoncer au public que des accords ont été conclus, et que les mémorandums de 2018 seront prolongés, améliorés ou renouvelés.

“En bref, que nous puissions continuer à partager notre vie à Campo de Gibraltar avec les voisins de Gibraltar.”

Le premier est le Comité de coopération policière et douanière qui a évoqué l’environnement et s’est réuni à San Roque le mercredi 29 septembre.

La deuxième des deux réunions est la commission des droits des citoyens et s’est réunie à Gibraltar le jeudi 30 septembre.

Les comités devraient continuer à discuter du départ du Royaume-Uni et de Gibraltar de l’UE et des impacts que cela pourrait avoir sur les pays.

Les comités se sont réunis pour la dernière fois à Gibraltar le 28 juillet 2020 (Police & Douanes et Environnement) et à La Linea le 21 octobre 2020 (Droits des citoyens).

Reportage supplémentaire de Maria Ortega