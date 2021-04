Les pourparlers de médiation entre Tyson Fury et Deontay Wilder reprennent alors que Bob Arum doute que l’accord sur le site d’Eddie Hearn en Arabie saoudite pour le combat d’Anthony Joshua se concrétise

Tyson Fury a repris les pourparlers de médiation pour une éventuelle résolution avec Deontay Wilder qui pourrait conduire à un troisième combat entre eux, a révélé Bob Arum.

Le co-promoteur américain de Fury a exprimé de sérieux doutes sur l’accord du site en Arabie saoudite qu’Eddie Hearn tente de finaliser pour Fury vs Anthony Joshua à l’heure actuelle, d’où leur plan B.

Tyson Fury – Instagram

Fury et Arum se sont envolés pour une séance de médiation cette semaine qui pourrait conduire à un troisième combat contre Wilder

Ces dernières semaines, Arum a échoué dans ses tentatives de mettre en scène Manny Pacquiao contre Terence Crawford aux Emirats Arabes Unis.

Encore une fois, un accord a été conclu avec certains contrats de combat qui auraient été signés, mais l’argent ne s’est jamais matérialisé et tout le plan s’est donc effondré.

Cela a apparemment accru son scepticisme à propos de l’accord de Hearn.

Le promoteur d’AJ insiste sur le fait qu’il est actuellement en train de finaliser la paperasse pour des frais de site de 150 millions de dollars, mais cela prend plus de temps que prévu.

La différence ici est que Hearn a précédemment obtenu des frais de site des Saoudiens pour organiser le match revanche de Joshua avec Andy Ruiz Jr en 2019 et a donc un bilan positif avec leurs représentants.

Mark Robinson / Salle de match

Hearn est catégorique que l’accord saoudien sera conclu

Quoi qu’il en soit, Arum devient de plus en plus pessimiste au fil des jours.

Il a maintenant déclaré à Ring Magazine: «Si je devais parier si le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua se produirait ou non, je dirais non …

«Pour autant que je sache, tout ça avec Eddie et [Saudi Arabia] est juste un mirage.

«Eddie est désespéré, il a encore un combat avec AJ, et il veut que ce soit le combat contre Fury

«Mais si un combat contre Tyson est retardé, à l’hiver, alors AJ doit se battre contre Oleksandr Usyk, et ce n’est pas si grave. Eddie est un desperado ici.

«Eddie n’a plus de temps. Eddie ne nous a pas parlé depuis deux semaines.

Mark Robinson / Salle de match

Les promoteurs rivaux ne sont apparemment plus sur la même longueur d’onde

Wilder est de retour à l’entraînement

En conséquence, Arum et Fury se sont envolés plus tôt cette semaine pour rendre visite au médiateur / arbitre qui statue sur leur différend juridique en cours avec Wilder.

Quand ils ont initialement signé pour leur revanche l’année dernière, c’était un accord de deux combats – ce qui signifie que le gagnant devrait obliger le perdant avec un combat de trilogie.

Cependant, vers la fin de 2020, l’équipe de Fury a annoncé que – de leur point de vue – le contrat était maintenant expiré et a donc commencé à négocier un combat incontesté avec Joshua.

L’équipe de Wilder le conteste et l’a légalement contesté avec les deux parties en attente d’une décision d’arbitrage.

La médiation a échoué auparavant, mais il semble que le camp de Fury redémarre maintenant les pourparlers.

Lorsqu’on lui a demandé si ces discussions pourraient devenir des négociations pour un combat de trilogie après tout, Arum a ajouté: «Un passage à la négociation est possible.»