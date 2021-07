Les pourparlers de Niklas Sule sur le contrat avec le Bayern Munich pourraient encore aller dans “un sens ou dans l’autre”

Niklas Sule fait partie d’une petite liste de joueurs du Bayern Munich qui tentent actuellement de négocier de nouveaux contrats avec le club. Leon Goretzka et Joshua Kimmich sont dans des situations similaires avec leurs contrats, mais leur statut dans l’équipe rend plus probable que leurs contrats seront définitivement renouvelés. Pour Sule, son contrat actuel au Bayern expire à la fin de la saison prochaine, mais il fait face à une rude concurrence pour une place dans le onze de départ de Julian Nagelsmann avec Lucas Hernandez et le nouveau venu Dayot Upamecano.

Dans un nouveau rapport de kicker, il a été révélé que Hasan Salihamidzic a confirmé les discussions entre le club et le camp de Sule, mais que les discussions sont allées dans “un sens ou dans l’autre”. Une fois qu’il reviendra de vacances après la sortie de l’Allemagne de l’euro, les discussions commenceront à s’intensifier. Lors de la première conférence de presse officielle de Nagelsmann en tant que manager du Bayern, Brazzo était présent et lorsqu’il a été interrogé sur la situation de Sule, il a déclaré : « Nous en avons beaucoup parlé. Nous attendons avec impatience Niklas. Nous avons besoin de chaque joueur.

Hernandez sera absent pendant quatre à six semaines après une opération réussie au genou, mais une fois qu’il sera en pleine forme, l’hypothèse est qu’il s’intégrerait directement dans la formation de départ aux côtés de son compatriote Upamecano. Cela laisse Sule comme l’homme étrange. Il a déjà le lien personnel avec Nagelsmann depuis leur temps ensemble au TSG Hoffenheim, mais Hernandez et Upamecano sont le couple de défenseurs central préféré.

Lorsque Sule reviendra à Sabener Strasse, il pourra parler directement avec Nagelsmann pour avoir une idée claire de la façon dont il planifie la saison à venir avec lui. À ce stade, Sule, ses agents, Brazzo et Nagelsmann auront une meilleure idée de ce qu’il adviendra de sa situation contractuelle.

« Nous sommes en contact avec sa direction et avons eu des discussions dans un sens ou dans l’autre. Mais avant tout, nous sommes heureux qu’il revienne. Il revient en bonne santé. Et puis nous discuterons avec le formateur de la façon dont les choses vont se dérouler. Tout le monde, aussi Niklas, a la chance de bien performer pour le FC Bayern, de se montrer à l’entraîneur. Et puis nous chercherons plus loin », a expliqué Brazzo.