Les pourparlers de prolongation du Bayern Munich avec Niklas Süle suspendus jusqu’à l’hiver

Lors de la conférence de presse de Leon Goretzka pour annoncer son nouveau contrat avec le Bayern Munich, le directeur sportif du club Hasan « Brazzo » Salihamidzic a évoqué l’état actuel des négociations avec le défenseur Niklas Süle.

Salihamidzic a déclaré qu’il n’y avait « rien de nouveau » à signaler sur les négociations et a indiqué que des pourparlers auront lieu dans les prochains mois. Beaucoup pensent déjà que le club s’entretiendra avec Süle pendant les vacances d’hiver et prendra une décision formelle sur l’avenir du joueur avec le club à ce moment-là.

Alors que Lucas Hernandez et Dayot Upamecano sont également des défenseurs centraux de calibre de départ sur la liste, Süle a extrêmement bien performé jusqu’à présent cette saison. Avec ses combinaisons de taille, de vitesse et d’habileté, Süle semble être en bonne forme et en bonne forme cette saison.

Lors de la campagne 2020/2021, Süle était dans la première saison après une grave blessure au genou et n’était pas à son meilleur. Maintenant, cependant, les choses semblent avoir changé et le Bayern Munich – ainsi que d’autres prétendants à travers l’Europe – pourrait chercher à signer un accord à long terme avec le défenseur.