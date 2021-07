Les pourparlers de renouvellement de Lionel Messi à Barcelone “progressent de manière adéquate”, déclare Laporta

De longues discussions sur la prolongation du séjour historique de la superstar hors contrat Lionel Messi à Barcelone “progressent de manière adéquate”, selon le président Joan Laporta.

Messi, 34 ans, a vu son attachement record de 18 ans – qui a contenu 672 buts en 778 matchs et 34 trophées majeurs – aux Catalans prendre officiellement fin le 1er juillet à l’expiration de son dernier contrat. Les difficultés à se conformer aux règles du fair-play financier de la Liga ont compliqué les discussions entre les parties sur un renouvellement.

Laporta, cependant, était optimiste quant à une conclusion réussie lors de la présentation de l’émission de Mago Pop ‘Rien n’est impossible’.

“[Messi’s renewal] progresse de manière adéquate », a-t-il déclaré.

“Tous les Catalans, Barcelone, la Catalogne et tout le monde du football sont heureux parce que Leo a remporté la Copa America.

“C’est très excitant de voir le meilleur joueur de l’histoire du football s’enthousiasmer pour remporter un titre comme celui-ci et il nous a tous fait pleurer de joie.

« Il est très heureux, nous sommes tous heureux, je suis heureux pour Leo qui a réussi [to win the Copa America], avec ses coéquipiers, et que l’Argentine est à nouveau dans l’élite, et [I am] également [happy] pour [Sergio] Agüero.

“Je suis heureux pour la famille de Messi, pour l’Argentine, pour Barcelone qui est reconnu, admiré et aimé pour avoir ce lien avec Leo.”

Messi était le joueur du tournoi le week-end dernier lorsque l’Argentine a battu le Brésil 1-0 lors de la finale de la Copa America, mettant ainsi fin à sa disette pour le trophée international senior.

