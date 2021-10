Les pourparlers de renouvellement d’EA et de la FIFA bloquent sur le coût de la licence – rapport

Electronic Arts et la FIFA sont en quelque sorte dans un différend sur les coûts, selon un rapport du New York Times indiquant que les pourparlers sur le renouvellement du contrat sont au point mort.

Le contrat actuel de 10 ans d’EA avec la FIFA devant expirer après la Coupe du monde 2022, il semble que les négociations au point mort sur la capacité d’EA à utiliser la marque FIFA et Coupe du monde de la FIFA se résument principalement à l’argent.

Selon le rapport, la FIFA veut plus du double de ce que paie actuellement EA. Le double signifierait qu’EA devrait payer à l’organisation 1 milliard de dollars pour chaque cycle de Coupe du monde qui a lieu tous les quatre ans. Actuellement, l’organisation gagne 150 millions de dollars d’EA pour la licence FIFA.

Outre l’argent, le rapport indique également qu’un autre point d’achoppement concerne ce que les droits exclusifs des joueurs devraient inclure. La FIFA veut limiter l’exclusivité d’EA afin qu’elle puisse rechercher de nouvelles sources de revenus pour les droits réservables. Mais EA souhaite se développer en incluant les faits saillants du jeu, les tournois de jeux vidéo en arène et les produits numériques tels que les NFT, selon le New York Times.

Si les deux sociétés ne parvenaient pas à un accord, la franchise ne porterait plus la marque FIFA ni aucun élément lié à la FIFA. Ne pas signer un nouveau contrat n’affecterait pas les autres licences, telles que les noms et les ressemblances des joueurs, car EA et FIFRO ont récemment signé un nouveau contrat.

Cela obligerait cependant EA à changer le jeu de la franchise de près de 30 ans, peut-être à EA Sports FC, qui a récemment été déposé par la société. La possibilité d’un nouveau nom pour la franchise a été évoquée par le directeur général d’EA Sports Cam Weber la semaine dernière.

La perte de l’image de marque de la FIFA peut ou non entraver les ventes de futurs projets de football / football pour EA, mais beaucoup semblent penser que l’organisation de la FIFA pourrait être touchée en raison du manque d’exposition en dehors du domaine du sport, sans parler du fait qu’elle y renoncerait. les 150 millions de dollars par an qu’il gagne uniquement avec EA.

La série FIFA s’est vendue à plus de 325 millions d’exemplaires en 2021 et a engrangé plus de 20 milliards de dollars depuis 1993. L’itération la plus récente, FIFA 22, est sortie le 1er octobre et, la semaine dernière, comptait 9,1 millions de joueurs avec plus de 7,6 millions d’Ultimate Création d’équipes et plus de 460 millions de matchs joués.