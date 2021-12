Les pourparlers de sécurité avec les États-Unis commenceront après les vacances, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères

La Russie a nié avoir l’intention d’attaquer son voisin, mais a demandé des garanties juridiques qui excluraient l’expansion de l’OTAN et le déploiement d’armes là-bas.

Les pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur la demande de Moscou de garanties occidentales empêchant l’expansion de l’OTAN en Ukraine commenceront immédiatement après la période des vacances du nouvel an, a annoncé lundi le plus haut diplomate russe.

« C’est avec les Etats-Unis que nous mènerons l’essentiel des négociations, qui auront lieu immédiatement après la fin des vacances du nouvel an », a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview. Les vacances en Russie dureront 10 jours, jusqu’au 9 janvier.

Plus tôt ce mois-ci, Moscou a soumis des projets de documents de sécurité exigeant que l’OTAN refuse l’adhésion à l’Ukraine et à d’autres pays de l’ex-URSS et annule les déploiements militaires de l’alliance en Europe centrale et orientale.

Washington et ses alliés ont refusé de fournir de telles promesses, mais ont déclaré qu’ils étaient prêts pour les pourparlers.

Les demandes, contenues dans un projet de traité de sécurité russo-américain et un accord de sécurité entre Moscou et l’OTAN, ont été rédigées au milieu de la montée des tensions au sujet d’une accumulation de troupes russes près de l’Ukraine qui a alimenté les craintes d’une éventuelle invasion.

La Russie a nié avoir l’intention d’attaquer son voisin, mais a demandé des garanties juridiques qui excluraient l’expansion de l’OTAN et le déploiement d’armes là-bas.

Lavrov a déclaré la semaine dernière qu’en plus des pourparlers avec les États-Unis, Moscou entamerait des pourparlers séparés avec l’OTAN sur la question, ainsi que des négociations séparées sous les auspices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Il est important que « nos propositions ne se terminent pas dans des discussions sans fin, ce qui fait la renommée de l’Occident et qu’il sait faire, qu’il y ait un résultat de tous ces efforts diplomatiques », a déclaré Lavrov lundi.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a décidé de convoquer une réunion du Conseil OTAN-Russie le 12 janvier, a déclaré samedi un responsable de l’OTAN, ajoutant que le bloc était en contact avec la Russie au sujet de la réunion.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé lundi que la réunion aurait lieu, qualifiant les pourparlers avec l’OTAN d' »importants », mais a déclaré que les détails de la réunion étaient « en préparation » et que la date reste à confirmer.

Le vice-ministre de la Défense Alexander Fomin a déclaré lundi lors d’un briefing d’attachés militaires et de représentants d’ambassades étrangères que la « position de confrontation continue de l’OTAN envers la Russie » a forcé Moscou à exiger les garanties de sécurité.

« L’alliance a toujours ignoré les intérêts russes et s’est éloignée d’une discussion équitable sur les problèmes existants », a déclaré Fomin.

