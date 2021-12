Les pourparlers en cours alors que Chelsea cherche à obtenir une star «exceptionnelle» avec un nouvel accord

Un rapport affirme que Chelsea devrait récompenser le gardien de but Edouard Mendy avec un nouveau contrat pour prolonger son séjour à Stamford Bridge.

Le joueur de 29 ans est avec les Blues depuis septembre 2020. Quelques sourcils se sont levés lorsque les Londoniens de l’ouest ont payé à Rennes 22 millions de livres sterling pour ses services. Kepa Arrizabalaga était l’homme en possession des gants de gardien du Pont.

Mais cela n’a pas pris trop de temps avant que Mendy n’usurpe l’Espagnol en tant que numéro un du club. Et il a certainement saisi sa chance, avec un série de superbes présentoirs pour Frank Lampard puis pour Thomas Tuchel.

Le gardien sénégalais a gardé 16 cages inviolées en Premier League la saison dernière. Et il a déjà blanchi l’opposition à sept reprises en 14 sorties en 2021-2022.

L’ancien as de Reims a également joué un rôle déterminant dans la marche de Chelsea vers le titre de la Ligue des champions et les patrons du club en ont pris note. Il est sous contrat jusqu’à l’été 2025.

Cependant, Football Insider suggère que le salaire déclaré de l’Africain de 60 000 £ par semaine devrait être augmenté. Le rapport affirme que Mendy gagnera environ 100 000 £ par semaine s’il reste dans la capitale au-delà de 2025.

Des pourparlers sont en cours sur les nouveaux termes alors que le champion d’Europe cherche à aligner son salaire sur celui d’autres grandes stars. Ils veulent l’empêcher de rejoindre un autre grand club qui pourrait lui offrir plus qu’il ne gagne actuellement.

Tuchel un grand fan de Mendy

Mendy était déjà établi comme le gardien numéro un du club lorsque Tuchel a remplacé Lampard dans l’abri.

Les nouveaux managers ont leurs propres idées, mais le tacticien allemand est resté fidèle à l’as d’origine française. Et il est clair que le directeur évalue fortement son gardien de but.

« Je suis super content de lui », a-t-il déclaré. «C’est un gars exceptionnel avec une personnalité fantastique, super humble, super calme. Son évolution dès le premier jour a été exceptionnelle.

« Il joue avec tellement de confiance. C’est tellement difficile de marquer contre lui à l’entraînement. Nos entraîneurs de gardiens et les deuxième et troisième gardiens ont fait un travail fantastique.

« Parce que ce n’est que s’ils forment une équipe de haut niveau et qu’ils se poussent mutuellement jusqu’aux limites qu’un numéro un peut jouer comme il le fait. Il est calme car il se sent en sécurité dans son environnement. Chaque équipe de haut niveau a besoin d’un meilleur gardien de but, et nous en avons un.

