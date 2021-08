Les pourparlers entre Leon Goretzka et le Bayern Munich sont “positifs”

in

Le milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka a fait l’objet d’une frénésie médiatique pendant une bonne partie de l’été.

Le joueur de 26 ans et ses conseillers sont engagés dans des négociations en cours avec le Bayern Munich, mais de nombreux fans s’impatientent d’attendre un accord pour parvenir à un accord, car des clubs comme Manchester City, Liverpool et le FC Barcelone auraient tous exprimé leur intérêt pour l’international allemand.

Selon le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), les discussions entre Goretzka et le club sont “positives”. De plus, une décision finale entre Goretzka et le Bayern Munich devrait être « annoncée ce mois-ci », mais aucune des deux parties n’a de date précise en tête.

Avec la signature imminente de Joshua Kimmich, il sera curieux de voir si le club essaie de faire une double annonce – quelque chose dont les fans seraient probablement très heureux. Quoi qu’il en soit, les choses semblent aller dans la bonne direction pour l’avenir de Goretzka au Bayern Munich.