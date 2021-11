Les pourparlers pour arrêter la grève du métal à Cadix sont suspendus sans accord

23/11/2021 à 03:49 CET

.

La négociation entre les syndicats et la Fédération des entreprises métallurgiques de Cadix Elle a été suspendue ce matin sans accord, donc la grève illimitée continue vers l’avant, comme indiqué à . par les deux parties. La troisième réunion que les parties ont tenue depuis le début de la grève s’est achevée environ cinq heures après avoir commencé avec le seul engagement des parties à se revoir mercredi prochain pour continuer le dialogue.

Pendant ce temps, la grève dans le secteur métallurgique de Cadix, qui fêtera aujourd’hui son huitième jour, se poursuivra, tout comme l’appel à une manifestation qui se tiendra aujourd’hui dans la capitale de Cadix. L’Union des étudiants s’est jointe aujourd’hui au combat des métallurgistes, appelant à une autre grève pour assister à la manifestation, à laquelle participeront également les dirigeants régionaux et provinciaux de la plupart des partis de gauche.

Le Conseil andalou des relations de travail, l’organe de médiation du travail de la Junta de Andalucía, a accueilli à son siège à Séville la troisième réunion tenue par les parties pour déclencher la grève illimitée, ainsi que les deux premières. Dans ce document, l’employeur « n’a pas bougé dans ses positions » depuis sa dernière offre, comme l’a déclaré à . Antonio Montoro, secrétaire provincial à l’Industrie de l’UGT. Dans leur dernière proposition, les hommes d’affaires ont offert une augmentation du salaire fixe de 2% en 2021, 2022 et 2023 et qu’à la fin de cette dernière année un révision, les salaires de ces trois années seront actualisés en fonction de l’IPC, avec lequel les travailleurs récupéreront, en une seule paie et dans un délai de deux ans, le pouvoir d’achat qu’ils auraient perdu au cours de ces trois années. De cette façon, comme demandé, les employeurs pourraient faire des prévisions financières plus précises, puisque la hausse serait fixe, et ils auraient le temps de récupérer le muscle perdu avec la crise pandémique.

Les syndicats demandent cependant que la hausse soit conforme à l’IPC interannuel afin de ne pas perdre de pouvoir d’achat et que cette condition soit consolidée. Les négociations sont ainsi retournées au naufrage ce soir au même moment, avec la nouvelle que les parties ont commencé à continuer d’essayer de parvenir à un rapprochement mercredi prochain.