Les pourparlers sur l’accord définitif d’Arsenal avec Mikel Arteta pour enfin voir le vœu exaucé

Une sortie d’Arsenal semble de plus en plus probable après qu’un rapport a révélé que des discussions avaient eu lieu avec une star qui ne faisait plus partie des plans de Mikel Arteta.

Arteta a été soutenu pour remodeler l’équipe d’Arsenal à son image l’été dernier. Six nouveaux membres de l’équipe première sont arrivés, la grande majorité de ces signatures, dont Ben White et Takehiro Tomiyasu, ayant déjà un impact considérable dans le nord de Londres.

Six mois plus tard, les Gunners restent dans le feu de l’action sur le marché des transferts.

le l’incertitude persistante qui entoure tous leurs attaquants a vu la spéculation sur la signature d’un blockbuster s’intensifier.

Dominic Calvert-Lewin et Alexander Isak ont ​​été vantés, mais c’est Dusan Vlahovic qui a le pouls de la course.

Mais loin du dernier tiers, Arsenal pourrait sanctionner aussi bien les arrivées que les sorties dans les autres départements.

Un joueur qui pourrait finaliser sa sortie d’Arsenal ce mois-ci est Sead Kolasinac.

La sortie de Kolasinac prend enfin forme

Kolasinac a été prêté à Schalke la saison dernière et devrait effectuer un transfert permanent une fois le sort terminé. Cependant, leur relégation de la Bundesliga a ruiné leurs plans, entraînant le retour de Kolasinac à Arsenal avec peu d’espoir de pénétrer dans l’équipe première.

Le défenseur de 28 ans est en bas de la hiérarchie aux Emirats. A l’arrière gauche, il est derrière Kieran Tierney et Nuno Tavares. Ses chances de jouer dans le duo de deux défenseurs centraux d’Arteta semblent également extrêmement minces.

Watford avait été crédité d’intérêts alors que Claudio Ranieri cherche à éviter la relégation. Cependant, le passage aux acheteurs fréquents de joueurs d’Arsenal s’intensifie maintenant.

La partie française a actuellement Matteo Guendouzi et William Saliba dans leurs livres via la voie du prêt. Le Mirror rapporte qu’ils cherchent à en faire un trio après avoir eu des entretiens avec Kolasinac.

Le Bosniaque est en fin de contrat l’été prochain et ne ferait plus partie du tableau dans le nord de Londres alors qu’Arteta est à la barre.

À ce titre, des pourparlers sont actuellement en cours concernant un accord précontractuel. S’il est signé, Kolasinac partira pour la France en tant qu’agent libre cet été.

Arsenal offre le remplacement de Partey

Pendant ce temps, Arsenal a soumis une offre pour un milieu de terrain alors qu’il cherche à trouver un remplaçant en janvier pour Thomas Partey, selon les rapports.

Partey, 28 ans, a déménagé aux Émirats en octobre 2020 pour 45 millions de livres sterling. Il a mis du temps à faire de son mieux mais a été impressionnant lors de la reprise de forme du club au cours des derniers mois. Cependant, le milieu de terrain central sera indisponible pour plusieurs matches en janvier en raison de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, devrait pouvoir compter sur Granit Xhaka et Albert Sambi Lokonga pour débuter au milieu de terrain. Mais avec Mohamed Elneny également à la CAN et Ainsley Maitland-Niles rejoignant la Roma en prêt, un remplaçant pour Partey pourrait être engagé.

Sport Witness, citant des informations en provenance du Brésil, affirme qu’Arsenal a lancé une offre dans le but de résoudre le problème.

Ils ont apparemment mis 20 millions d’euros (16,7 millions de livres sterling) sur la table pour décrocher la star de Palmeiras, Danilo. Il n’a que 20 ans mais réalise de belles performances en Serie A brésilienne.

La clause libératoire de Danilo s’élève à 86 millions de livres sterling, mais les Gunners estiment qu’ils peuvent obtenir sa signature pour bien moins que cela. Palmeiras, cependant, veut garder le joueur jusqu’à la fin de la campagne. Cela signifie qu’Arsenal devra peut-être revenir avec une offre améliorée pour arracher Danilo en janvier.

