Les pourparlers sur le triple accord de Newcastle sont en cours alors que le PIF planifie une folie monumentale en janvier

Newcastle United et leurs nouveaux propriétaires saoudiens se préparent pour ce qui semble être une énorme fenêtre de janvier, avec des pourparlers sur trois signatures massives qui seraient en cours.

Les Magpies restent enracinés dans les trois derniers malgré une performance encourageante la dernière fois contre Manchester United. Cependant, ils restent avec une seule victoire à leur actif toute la saison et sont à deux points de la sécurité.

Cela dit, les supporters resteront optimistes sur le fait qu’un mois de janvier réussi leur permettra de prendre de l’élan et de gravir les échelons. Avec leur nouveau, propriétaires méga-riches à bord, les Magpies ont certainement le capital pour se sortir du pétrin.

En effet, divers rapports affirment que le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) est déjà en pourparlers avec trois cibles.

L’ailier barcelonais Ousmane Dembele figure en tête de leur liste de cibles signalées.

Selon Bild, Dembele a demandé un nouveau contrat d’une valeur de 43 millions de livres sterling par an pour rester à Barcelone. Cet accord comprend également des bonus importants s’ils gagnent la Ligue des champions ou la Liga.

Cependant, avec des finances toujours serrées à Barcelone, un accord semble peu probable.

En tant que tel, un déménagement à Tyneside pourrait bien lui rapporter le genre de salaire dont il rêve. En effet, The Sun rapporte que Newcastle prépare une « offre monstre » pour tenter l’ailier à St James’ Park.

Et avec le joueur capable d’ouvrir des négociations à partir de samedi, il est suggéré que les espoirs grandissent qu’il pourrait être persuadé de signer.

L’arrivée d’un tel calibre de joueur exciterait certainement les supporters et redonnerait confiance en leurs perspectives de survie.

Ramsey également à l’ordre du jour de Newcastle United

Et il semble que les dépenses ne s’arrêteront pas là avec deux autres signatures également prévues en janvier.

En effet, les Magpies se seraient également rapprochés de la signature d’Aaron Ramsey.

C’est après les rapports revendiqués La Juventus tourne le dos à Ramsey et à son salaire de 400 000 £ par semaine.

Maintenant, The Sun et Tuttosport affirment que les discussions sur un déménagement à Newcastle sont bien engagées.

Les deux points de vente affirment que Ramsey figure en bonne place sur la liste de souhaits d’Eddie Howe et que son retour en Premier League avec Newcastle s’accélère.

Les pies sont essayant également de convaincre les Roms de vendre Jordan Veretout.

Le milieu de terrain français est un habitué de Jose Mourinho et on pensait qu’il serait difficile de les persuader de vendre.

Cependant, Telefoot rapporte qu’une « offre importante » est en cours de préparation pour le milieu de terrain, donnant à la Roma de quoi réfléchir.

Et bien qu’ils ne veuillent pas vendre, l’approche lucrative leur laisserait apparemment peu d’autre choix que d’accepter.

Howe parle du plan de Newcastle pour janvier

Pendant ce temps, Howe admet que lui et son équipe ont identifié les joueurs qu’ils veulent en janvier, mais n’a parlé à personne de son départ du club le mois prochain.

« Je n’ai eu aucune de ces conversations avec mes joueurs et je ne les encouragerais pas non plus », a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin de tous ceux qui sont ici concentrés sur le combat pour rester dans la ligue. Aussi simple que cela. Je n’encouragerais personne à chercher ailleurs.

« Nous avons une petite équipe. Nous avons également quelques blessures au sein de l’équipe, donc tout le monde devrait se concentrer sur l’intégration dans l’équipe. »

Au sujet des arrivées, Howe a ajouté : « Nous avons évidemment des joueurs que nous examinons et que nous avons identifiés.

« Entre moi, l’équipe d’entraîneurs et l’équipe de recrutement, nous avons un grand nombre de personnes qui travaillent au nom du club de football pour essayer de trouver un moyen de renforcer l’équipe. »

