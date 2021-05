Les pourparlers sur un ALE Inde-UE doivent reprendre bientôt; Les deux parties recherchent un engagement économique plus profond

Tous les dirigeants, selon la déclaration conjointe publiée à l’issue du sommet, ont souligné leur engagement en faveur d’un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et fondé sur des règles et ont discuté des nouvelles voies de coopération dans la région.

L’Inde et l’Union européenne ont convenu de la «reprise des négociations» sur l’accord de libre-échange (ALE) lors du sommet virtuel de samedi (8 mai 2021).

Informant les médias à la fin de la réunion, Vikas Swarup, secrétaire (Ouest) du ministère des Affaires extérieures, a déclaré: «L’Inde et l’UE ont convenu de reprendre les négociations pour des accords de libre-échange et d’investissement équilibrés et complets.»

Selon lui, «les négociations sur les accords de commerce et d’investissement se dérouleront simultanément et l’intention est de parvenir rapidement à une conclusion sur les deux».

Répondant à une question, il a déclaré: «Une fois les pourparlers repris, toutes les questions en suspens seront à l’ordre du jour.»

Comme indiqué précédemment, les négociations ont été suspendues en 2013 après plusieurs cycles répartis sur six ans. Alors que l’Inde tenait à entamer de nouvelles discussions, l’UE a appelé à la reprise des négociations bloquées.

La décision d’aujourd’hui est le résultat de discussions intensives entre les deux parties pour parvenir à une entente commune.

Quel était le sujet de la réunion?

Le Premier ministre Narendra Modi était l’invité spécial à la réunion des dirigeants Inde-UE. C’est la deuxième fois que le format EU + 27 s’est réuni, la première a été faite avec les États-Unis en mars avec le président américain Joe Biden.

Selon lui, dans ses remarques initiales, le Premier ministre Narendra Modi a décrit le partenariat stratégique Inde-UE comme un multiplicateur de force pour le 21e siècle et a évoqué une relation plus forte et plus profonde avec tous les membres de l’UE.

«Les dirigeants des deux parties ont échangé des points de vue et les trois grands groupes de discussions étaient les suivants: La réunion d’aujourd’hui a fourni une plate-forme aux dirigeants de l’Inde et de l’UE pour échanger des vues sur des questions d’intérêt mutuel. Et il y a eu trois grands groupes de discussions: le commerce, la technologie et la connectivité; COVID-19, Environnement et changement climatique; et enfin la politique étrangère, la sécurité et les questions régionales. »

L’Inde-UE mènera également des dialogues sur les questions de l’OMC, la coopération réglementaire, les problèmes d’accès au marché et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, démontrant ainsi le désir d’approfondir et de diversifier davantage notre engagement économique.

Les deux parties ont également convenu d’entamer des négociations sur un accord distinct sur les indications géographiques. «Le Dialogue de haut niveau sur le commerce et l’investissement suivra l’avancement des nouvelles décisions prises.»

Un partenariat de connectivité couvrant le numérique, l’énergie, les transports et la connectivité interpersonnelle a été adopté, ce qui contribuera à permettre des investissements privés et publics dans des projets de connectivité et contribuera également à mobiliser des fonds publics pour pousser les investissements privés dans des projets durables. «Cela se fera grâce à une variété d’outils tels que les fiducies d’investissement dans les infrastructures, les obligations vertes, les fonds de dette, les fiducies d’investissement immobilier et les crédits à l’exportation», a déclaré M. Swarup aux médias.

Deux accords majeurs

Vendredi 8 mai 2021, la Banque européenne d’investissement et SBI ont convenu d’investir 100 millions d’euros dans Neev Fund II sur l’action climatique et le financement des entreprises durables pour les PME indiennes. Et, un contrat de financement de 150 millions d’euros a été signé pour le projet de métro de Pune entre la DEA et la Banque européenne d’investissement.

Tous les dirigeants envisageaient une opérationnalisation rapide du groupe de travail conjoint sur l’intelligence artificielle, décision prise l’année dernière lors du 15e sommet Inde-UE. L’Inde a invité les États membres de l’UE à participer au forum numérique de haut niveau Inde-UE, plus tard cette année.

Au cours des discussions, PM Modi a également demandé le soutien de l’UE à la proposition conjointe de l’Inde et de l’Afrique du Sud pour une dérogation aux ADPIC sur les brevets liés à la production de vaccins. Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont déjà annoncé leur soutien. Et maintenant, «le soutien de l’UE à l’OMC pour cette dérogation est nécessaire. Cela garantira alors que la production de vaccins pourra être augmentée pour un accès équitable et mondial », a-t-il ajouté.

Tous les dirigeants, selon la déclaration conjointe publiée à l’issue du sommet, ont souligné leur engagement en faveur d’un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et fondé sur des règles et ont discuté des nouvelles voies de coopération dans la région.

Quels étaient les livrables?

Il y avait trois accords / mémorandums d’accord: la déclaration conjointe de la réunion des dirigeants Inde-UE; Contrat de partenariat et de financement Inde-UE pour la connectivité pour la deuxième tranche de 150 millions d’euros pour le projet Pune Metro Rail.

Les deux parties ont pris des décisions importantes sur les accords de commerce et d’investissement et ont également adopté un partenariat de connectivité global.

La réunion au format Inde-UE + 27 a donné un nouvel élan au partenariat pour atteindre des sommets toujours plus grands.

Et la réunion d’aujourd’hui reflète également le désir de l’UE de renforcer encore ses relations avec l’Inde et de travailler avec l’Inde.

