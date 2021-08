Les poursuites contre les législateurs ne peuvent pas être retirées par les procureurs sans l’assentiment du HC : Cour suprême

La Cour suprême a déclaré qu’elle envisageait la création d’un banc spécial au plus haut tribunal pour surveiller les affaires contre les politiciens. (Photo PTI)

La Cour suprême a ordonné mardi que les poursuites pénales contre les législateurs ne puissent être retirées par les procureurs publics sans l’autorisation des hautes juridictions.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a également ordonné que les juges des tribunaux spéciaux, saisis d’affaires contre les députés et les députés, ne soient pas transférés jusqu’à nouvel ordre.

L’ordonnance de la plus haute juridiction est intervenue sur un PIL de 2016 déposé par l’avocat et chef du BJP Ashwini Upadhyay sur l’accélération des procès pénaux contre les députés et les députés en plus de demander l’interdiction à vie des politiciens condamnés de contester les sondages.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.