Les poursuites de Trump contre Facebook, Twitter et Google n’iront probablement nulle part

L’ancien président Donald Trump a annoncé mercredi qu’il déposait des recours collectifs contre Facebook, Twitter, Google et leurs PDG pour avoir prétendument violé les droits du premier amendement des utilisateurs lorsqu’ils l’ont banni, ainsi que plusieurs autres, de leurs plateformes.

Les poursuites, qui sont déposées en collaboration avec le populiste pro-Trump America First Policy Institute, accusent les entreprises technologiques de censurer les utilisateurs pour leurs points de vue politiques. Il n’y a aucune preuve claire à ce jour que les grandes entreprises technologiques censurent systématiquement les conservateurs.

Fondamentalement, les affaires ont peu de valeur juridique et n’iront probablement pas de l’avant, ont déclaré plusieurs experts en droit constitutionnel à Recode. Des affaires similaires déposées par des personnes comme l’activiste conservatrice Laura Loomer, qui allèguent que les entreprises technologiques ont un parti pris anti-conservateur, ont été rejetées par les tribunaux ces dernières années.

C’est principalement parce que le premier amendement ne protège que les gens de la censure gouvernementale – et des entreprises comme Facebook, Twitter et Google ne sont pas le gouvernement. Donc, même si ces entreprises voulaient, disons, n’autoriser hypothétiquement que des politiciens libéraux sur leurs plateformes (ce qu’elles ne font pas) – légalement, elles le pourraient. Deuxièmement, un ensemble de lois sur Internet appelées article 230 – que Trump a tenté de renverser par un décret que Biden a ensuite annulé – protège spécifiquement les entreprises technologiques contre les poursuites judiciaires pour des décisions de modération de contenu.

« D’un point de vue constitutionnel, la poursuite a peu de mérite pour la simple raison que Facebook et Twitter sont des sociétés – détenues, gérées par des intérêts privés et à peine réglementées », a écrit Sarah Ludington, professeure et directrice de la First Amendment Clinic à la Duke Law School. dans un e-mail à Recode. “Il sera difficile d’établir que l’interdiction de Trump était une” action de l’État “.”

Les entreprises technologiques ont autorisé Trump à rester sur leurs plateformes pendant la majeure partie de sa présidence – même lorsqu’il a enfreint à plusieurs reprises leurs règles interdisant la publication de contenu violent et de désinformation. Ce n’est qu’après l’émeute du 6 janvier au Capitole que Facebook, Twitter et Google ont tous suspendu temporairement ou définitivement Trump de leurs plateformes en disant qu’il incitait à la violence liée aux émeutes. Le conseil de surveillance indépendant de Facebook a soutenu la décision à court terme en mai, affirmant que les déclarations de Trump constituaient un risque évident pour la sécurité publique, et a demandé à Facebook de délibérer davantage sur une décision à long terme de l’autoriser ou non à revenir sur la plate-forme.

Le dernier procès de Trump soutient essentiellement que parce que les entreprises technologiques comme Facebook sont si grandes et puissantes, leur “statut dépasse celui d’une entreprise privée à celui d’un acteur étatique”, selon le procès contre Facebook.

“[Trump] espère peut-être un renversement spectaculaire de la loi », a écrit Howard Wasserman, professeur de droit à la Florida International University, dans un e-mail à Recode. “Mais aucun tribunal n’a accepté ou même montré avoir été un peu convaincu par ces arguments.”

Un porte-parole de Twitter a refusé de commenter. Facebook n’a pas répondu à une demande de commentaire. Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lors d’une conférence de presse de près d’une heure annonçant le procès mercredi, Trump a exploité des accusations conservatrices non prouvées selon lesquelles les entreprises technologiques conspirent contre ses partisans.

“Les médias sociaux ont donné un pouvoir extraordinaire à un groupe de grands géants de la technologie qui travaillent avec le gouvernement, les médias grand public et une grande partie d’un parti politique, pour faire taire et réprimer les opinions du peuple américain”, a déclaré Trump.

S’il est peut-être vrai que ces affaires ont peu de chances de gagner devant les tribunaux, il est également vrai qu’une grande partie de la population américaine se méfie du gouvernement, des médias et de la technologie. Selon un sondage Pew de 2020, les trois quarts des Américains pensent que les médias sociaux censurent intentionnellement les gens pour leurs points de vue politiques. Même si les sociétés de médias sociaux disposent ici d’une protection constitutionnelle contre les dernières réclamations juridiques fallacieuses de Trump, ces poursuites peuvent toujours avoir un impact négatif sur la perception politique des entreprises auprès des utilisateurs conservateurs qui soutiennent Trump.

Et les lois peuvent changer. Les législateurs républicains ont présenté mercredi une nouvelle législation pour contrôler plus étroitement la manière dont les sociétés de médias sociaux modèrent le contenu, notamment en restreignant les lois de l’article 230 qui protègent largement les entreprises technologiques contre les poursuites par leurs utilisateurs.

Ainsi, bien qu’il soit peu probable que les poursuites de Trump aillent très loin, la bataille politique sur la façon dont les sociétés de médias sociaux modèrent leurs sites se poursuivra.

Rebecca Heilweil a contribué au reportage de cet article.