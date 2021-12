Les poursuites pour corruption en baisse par rapport à 2020

17/12/2021

Les juges espagnols ont ouvert une procédure orale ou poursuivi pour délits de la corruption à 18 personnes entre juillet et septembre de cette année, 26 de moins qu’à la même période de 2020, rapporte le Conseil général de la magistrature (CGPJ).

Il s’agit des données du référentiel sur les procédures pour corruption du CGPJ après incorporation des informations correspondant aux mois de juillet, août et septembre de cette année.

De plus, entre le 1er juillet et le 30 septembre, les cours et tribunaux ont rendu neuf condamnations dans des affaires de corruption, dont 8 condamnations et un, l’acquittement, ce qui signifie que la décision était une condamnation dans 89 pour cent des cas.

Sur les 18 prévenus, la majorité ont été jugés par les cours et tribunaux de Galice (9) et Andalousie (5). Puis deux au Tribunal national et un à Castilla y León et Madrid. En outre, trois personnes morales sont poursuivies en Castille-et-León, en Galice et en Andalousie.

Les informations proposées par le référentiel correspondent à la corruption dite publique, étant entendu que c’est celle qui est la plus indices élevés de cause d’inquiétude chez les citoyens.

De cette manière, les procédures judiciaires dont les données sont reflétées dans le référentiel ont pour sujets actifs des agents publics, des gouverneurs et des hommes politiques dans l’exercice de leurs fonctions accusés d’affecter les deniers publics, couvrant à la fois les la corruption administrative comme la politique.

Ces phénomènes sont inscrits dans le Code pénal en tant que délits de tergiversation urbaine et administrative, d’infidélité à la garde de documents et de violation de secrets, de corruption, de trafic d’influence, de détournement de fonds, d’escroquerie et d’exactions illégales, de négociations et d’activités interdites aux fonctionnaires et d’abus dans l’exercice des son rôle et la corruption dans les transactions commerciales internationales.