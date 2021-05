les pouvoirs de Nitin Gadkari étant réduits ; il a raison dans le mauvais parti : Ashok Chavan

Faisant l’éloge de Nitin Gadkari, Chavan a déclaré que le ministre de l’Union maintient un dialogue avec les autres partis malgré les divergences idéologiques.

Le chef du Congrès et ministre du gouvernement de Maha Vikas Aghadi au Maharashtra, Ashok Chavan, a fait l’éloge de son rival politique Nitin Gadkari et a déclaré qu’il était un homme de droite dans le mauvais parti. Chavan a fait ces remarques lorsqu’il a été interrogé sur son ministre préféré dans le gouvernement Modi. Faisant l’éloge de Gadkari, Chavan a déclaré que le ministre de l’Union maintient un dialogue avec les autres partis malgré les divergences idéologiques. Chavan a ajouté que Gadkari est la bonne personne dans le mauvais parti car il a une approche positive envers le Maharashtra. Bien que le ministre du Maharashtra ait affirmé que les pouvoirs de Gadkari étaient continuellement réduits, il n’a pas détaillé son affirmation.

Chavan s’adressait à un point de presse virtuel sur le gouvernement Modi achevant deux ans de son deuxième mandat. S’attaquant au gouvernement Modi, Chavan a allégué que le Centre avait conservé tous les pouvoirs de décision et blâme maintenant les gouvernements des États après que la deuxième vague de COVID-19 est devenue incontrôlable.

Le ministre n’a pas laissé passer l’occasion et a soulevé la question très médiatisée du revenu par habitant où le Bangladesh a maintenant laissé l’Inde derrière lui. Il a également critiqué le Centre pour la hausse des prix de l’essence et a affirmé qu’environ 12,21 personnes du noyau avaient perdu leur emploi en raison du verrouillage induit par la pandémie. «Les politiques du gouvernement central ont dévasté le pays», a-t-il affirmé.

Le chef du Congrès a également attaqué le BJP sur la question du quota Maratha, qui a été qualifiée d’inconstitutionnelle par la Cour suprême. Chavan a demandé au gouvernement central de trouver une solution au problème des réservations. Le ministre a également félicité le député du BJP Rajya Sabha, Sambhaji Chhatrapati, pour avoir tenté de rencontrer les dirigeants de tous les partis politiques afin de parvenir à un consensus sur la question des quotas.

Il a déclaré qu’au cours des sept dernières années, le pays avait été en proie à une série d’erreurs catastrophiques, telles que les dénominations, la TPS et la négligence calamiteuse de la couronne. Ashok Chavan a déclaré que même si Rahul Gandhi et le parti du Congrès ont souligné ces erreurs, la dispense au pouvoir a refusé d’accepter et de faire amende honorable uniquement en raison de l’ego politique de ses dirigeants obstinés.

