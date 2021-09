Les prairies indigènes sont bonnes pour les animaux et le climat. Les pelouses ne le sont pas.

Parfois dans notre passé récent, nous sommes devenus obsédés par la plantation d’arbres. Premièrement, l’objectif était de 1 milliard de nouveaux arbres dans le monde. Aujourd’hui, c’est 1 000 milliards d’ici 2030.

Les arbres offrent toutes sortes d’avantages, de l’absorption des émissions dues au réchauffement climatique à la fourniture d’un refuge aux animaux, et nous les perdons à un rythme effréné. Mais dans notre effort pour reconstituer les forêts du monde, nous avons largement ignoré – et dans certains cas endommagé – un autre écosystème important qui offre un ensemble similaire d’avantages : les prairies.

Couvrant environ 40 pour cent de la Terre, les prairies ont longtemps été considérées comme des friches vierges, mais elles sont tout sauf stériles. Les prairies abritent une diversité d’espèces qui rivalise avec les forêts, et leurs systèmes racinaires profonds stockent du carbone qui ne partira pas en fumée lors d’un incendie de forêt.

Prairies le long de l’autoroute 58 en Californie, près du monument national de Carrizo Plain.George Rose/.

« Alors que nous assistons à une augmentation de la sécheresse et des incendies, nous allons probablement dépendre davantage des prairies, car elles constituent un puits de carbone plus résistant », a déclaré Elizabeth Borer, experte en prairies à l’Université du Minnesota.

Pourtant, près de la moitié des prairies du monde sont aujourd’hui dégradées. Et contrairement aux forêts, elles ont attiré peu d’attention, même au sein de la communauté de la conservation, selon un article récent dans Nature. C’est pourquoi les experts appellent à réinventer les écosystèmes qui sont importants – et exhortant les gens à regarder au-delà des forêts pour d’humbles brins d’herbe.

Ne pas confondre prairie et herbe

Par « prairies », je n’entends pas les pelouses. La plupart des pelouses sont des monocultures de plantes envahissantes gourmandes en ressources. Chaque année, les Américains arrosent leurs pelouses et leurs jardins avec près de 3 000 milliards de gallons d’eau et, en 2012, 59 millions de livres de pesticides. Sans parler du carbone pompé dans l’air par l’équipement de pelouse. Toutes ces entrées fournissent très peu en retour autre qu’une tache verte brillante. Les pelouses bien entretenues sont les vraies friches.

La prairie d’herbes hautes des Grandes Plaines ou la savane tropicale du Cerrado du Brésil, en revanche, sont des prairies naturelles pleines de vie. Dans seulement un quart d’acre dans le Cerrado, par exemple, les scientifiques ont enregistré 230 espèces de plantes. Ces plantes nourrissent à leur tour d’innombrables animaux, de la colombe terrestre aux yeux bleus en danger critique d’extinction au loup à crinière dégingandée. La recherche a montré que les prairies naturelles – vaguement définies comme des écosystèmes ouverts avec une végétation basse et peu d’arbres – abritent un nombre similaire d’espèces de vertébrés, comme les oiseaux et les mammifères, que les forêts.

Gnous bleus migrant à travers le parc national du Serengeti en Tanzanie.Godong/Universal Images Group via .

Contrairement aux pelouses, les prairies sont également des superstars des services écosystémiques, qui décrivent les façons dont les paysages profitent à la société humaine. Les graminées naturelles ont d’énormes systèmes racinaires – souvent beaucoup plus gros que la plante que vous voyez au-dessus du sol – qui maintiennent le sol ensemble et aident à prévenir l’érosion. La recherche suggère que les prairies contiennent également plus d’un tiers du carbone terrestre du monde. “Vous ne voyez pas le carbone que les plantes des prairies pompent sous le sol, mais elles en stockent d’énormes quantités”, a déclaré Borer.

La majeure partie de ce carbone est protégée des incendies de forêt, qui ne font généralement que brûler à travers la végétation au-dessus du sol, a-t-elle déclaré. En fait, les incendies peuvent réellement favoriser la croissance des prairies et même les aider à stocker le carbone plus efficacement, a déclaré John Blair, professeur d’écologie à l’Université d’État du Kansas. Dans les forêts, les incendies de forêt graves libèrent de grandes quantités de carbone dans l’air, et cela peut prendre des décennies pour que les arbres se rétablissent.

Près de la moitié de toutes les prairies sont dégradées

Jusqu’à 49 pour cent des prairies, dans le monde, sont dégradées dans une certaine mesure. Et sous les tropiques, la Terre perd ces écosystèmes plus rapidement qu’elle ne perd des forêts – ce qui, comme vous pouvez le deviner, est très rapide.

De manière alarmante, certaines prairies ont déjà presque disparu. Par exemple, plus de 94 pour cent des prairies d’herbes hautes d’Amérique du Nord ont été décimées, tandis que nous avons perdu plus de la moitié du Cerrado brésilien au cours des 50 dernières années – « dépassant le taux de perte de forêts en Amazonie brésilienne », auteurs de une étude a écrit.

Terres agricoles dans l’ouest de l’État de Bahia, Brésil. Nelson Almeida/. via .

Un agriculteur récolte du maïs à Princeton, Illinois.Daniel Acker/Bloomberg via .

Comme vous vous en doutez, les populations d’animaux qui dépendent de ces systèmes diminuent également. En Amérique du Nord, les oiseaux des prairies, comme les alouettes des prés et les bruants sauterelles, « sont en déclin partout », a déclaré Blair. “Ils peuvent simplement être un signe avant-coureur de la plus grande perte de biodiversité que nous verrons à l’avenir.”

Le coupable le plus évident de la dégradation des prairies est l’agriculture et l’élevage. Le sol des prairies est plein de nutriments, après tout, et il est beaucoup plus facile de le convertir en ferme ou en pâturage que, disons, en forêt. Entre 2008 et 2016, les États-Unis ont converti chaque année plus d’un million d’acres de prairies et d’autres écosystèmes en terres cultivées, selon une étude de 2020. Cela a coûté très cher à la faune, ont écrit les auteurs. Au cours de cette période, le Midwest à lui seul a perdu environ 220 millions de plants d’asclépiade, qui est l’une des seules sources de nourriture pour la chenille du monarque. (Les populations de papillons monarques de l’Est ont chuté de plus de 80 % au cours des deux dernières décennies.)

La mauvaise réputation des prairies n’a fait qu’aggraver le problème et a laissé ces écosystèmes en grande partie sans défense. « Les prairies naturelles sont souvent considérées à tort comme des terres dégradées », ont écrit les auteurs de l’article de Nature. En conséquence, ces écosystèmes ont été négligés dans certains grands efforts internationaux visant à freiner la perte de biodiversité, ont-ils écrit.

Alors que l’arrêt de la destruction des écosystèmes est un « objectif central » des principaux traités internationaux, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (qui comprend l’Accord de Paris) et la Convention sur la diversité biologique, « il n’y a aucune mention explicite des prairies dans aucun d’entre eux. », ont écrit les auteurs.

« L’accent est mis beaucoup sur les forêts, mais très peu sur les prairies », a déclaré Richard Bardgett, auteur principal de l’article et professeur d’écologie à l’Université britannique de Manchester.

Planter des arbres se fait parfois au détriment des prairies

Dans certains cas, les efforts de restauration des forêts nuisent aux prairies. Si vous considérez les prairies comme des forêts dégradées, vous pouvez décider de les ensemencer avec des arbres à la place, surtout si vous essayez d’atteindre des objectifs élevés de plantation d’arbres.

Au cours des 25 dernières années, la Chine – qui a massivement investi dans la plantation d’arbres via son initiative Grain to Green – a augmenté la couverture des arbres dans les zones qui n’étaient pas traditionnellement boisées de plus de 370 000 acres en moyenne par an. “De même, de vastes étendues de prairies naturelles au Brésil ont été identifiées comme cibles pour la plantation d’arbres, ce qui représente une menace majeure pour ces écosystèmes anciens et très diversifiés”, ont écrit les auteurs de la perspective Nature.

Une pépinière à Aimorés, Brésil.Christian Ender/.

Les programmes de plantation en T sont conçus en partie pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et ralentir le changement climatique. Mais planter dans les prairies peut aller directement à l’encontre de cet objectif, dit Bardgett. « Les racines des arbres peuvent pénétrer dans le sol et peuvent en fait dégrader la matière organique et entraîner la dégradation et la libération de carbone du sol », a-t-il déclaré. Les arbres ont également besoin de plus d’eau que les graminées et peuvent saper le sol d’humidité et rétrécir les cours d’eau à proximité.

C’est l’une des raisons pour lesquelles certains scientifiques sont sceptiques quant aux efforts de plantation massive d’arbres. “C’est un excellent concept qui a clairement attiré l’attention sur les services écosystémiques fournis par notre paysage, mais son étroitesse est problématique pour une véritable conservation”, a déclaré Borer.

Et si les humains traitaient l’herbe comme ils traitent les arbres ?

Selon les experts, la première étape pour sauver les prairies consiste à élargir notre définition des écosystèmes naturels riches en carbone au-delà des forêts. « Nous devons changer la perception des gens sur la diversité et la complexité des écosystèmes de prairies », a déclaré Blair.

La prochaine priorité devrait être de protéger le petit nombre de prairies encore indemnes, a déclaré Bardgett. Actuellement, les aires protégées ne couvrent qu’environ 8 pour cent des prairies et des savanes, selon son article, contre environ 18 pour cent des forêts.

La restauration représente également une grande opportunité, a déclaré Diane Debinski, professeur de biologie de la conservation à la Montana State University qui étudie les prairies depuis plus de deux décennies. Même la restauration des prairies au bord de la route, au bord d’une ferme ou le long d’un petit ruisseau peut offrir des avantages majeurs, tels que la prévention de l’érosion et des inondations, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement américain pourrait alimenter certains de ces efforts. Plus tôt cette année, le président Joe Biden a annoncé son intention de conserver au moins 30 % des terres américaines d’ici 2030, ce qui comprendra des terres de travail comme des fermes et des ranchs. Son administration a déjà étendu son programme de réserve de conservation, dans le cadre de la campagne 30 par 30, qui paie les agriculteurs pour planter des espèces bénéfiques et retirer de la production des terres écologiquement sensibles.

Grands poulets des prairies dans la région des Sandhills du Nebraska.David Tipling/Education Images/Universal Images Group via .

Un coyote dans le parc national de Yellowstone, WyomingEric Baradat/. via .

Mais la restauration est loin d’être parfaite. Un défi, a déclaré Debinski, est le financement. Les graines d’une fleur des grandes plaines appelée violette des prairies, par exemple, sont chères, de sorte que les scientifiques ne les plantent souvent pas, même si elles sont l’une des rares plantes hôtes du papillon royal fritillaire, une espèce vulnérable.

Nous dépendons également des prairies pour une grande partie de notre nourriture, donc « il n’est pas réaliste de dire que nous devons simplement restaurer toutes les prairies », a déclaré Borer. « Nous avons besoin d’une approche intégrée », a-t-elle déclaré. En d’autres termes, nous devrions considérer l’ensemble des avantages que les prairies offrent, des terres de pâturage à l’habitat des espèces menacées, lorsque nous pensons à la restauration. “L’essentiel est de comprendre quels sont les compromis”, a déclaré Bardgett.

Il existe une autre solution plus simple : déchirez votre pelouse et remplacez-le par des plantes indigènes. Aux États-Unis, il y a jusqu’à 50 millions d’acres de pelouse – une superficie à peu près de la taille du Nebraska. Restaurer ne serait-ce qu’une petite partie de cette zone serait une aubaine majeure pour la faune et le climat. « Si vous avez une fraction d’acre, vous pouvez en faire une partie de l’habitat qui est précieux pour les insectes et les oiseaux chanteurs », a déclaré Debinski. « La restauration et la conservation peuvent être effectuées à un niveau fractionnaire. »

