Les pré-inscriptions de Battlegrounds Mobile India commencent le 18 mai, Krafton promet un “ tout nouveau ” jeu avec des récompenses exclusives pour les joueurs indiens

Battlegrounds Mobile India a été annoncé le 6 mai.

La société mère de PUBG Corp, Krafton, a annoncé vendredi que les pré-inscriptions pour son «tout nouveau» jeu Battlegrounds Mobile India développé exclusivement pour le marché indien seront mises en ligne le 18 mai. Le jeu sera initialement disponible pour les pré-inscriptions sur Google Play Store pour Les utilisateurs d’Android uniquement avec Krafton n’ont pas encore fait une telle annonce concernant son homologue iOS.

Battlegrounds Mobile India a été annoncé le 6 mai. Appelé auparavant PUBG Mobile India, il s’agit de la deuxième tentative de Krafton de relancer PUBG Mobile en Inde après que le gouvernement l’a interdit en septembre de l’année dernière pour des raisons de confidentialité en raison de ses liens avec Tencent Games, basé à Shenzhen. .

Dans son nouvel avatar, Krafton promet un tout nouveau jeu PUBG – vraisemblablement construit à partir de zéro – pour l’Inde en supprimant toutes les mentions du mot «PUBG» de toute communication. Le jeu n’a plus d’association avec Tencent, ni même avec PUBG Corp, même si Krafton prend les choses en main (et ne néglige aucun effort pour faire un retour sur l’un des plus grands marchés mobiles au monde où PUBG Mobile était autrefois rien de moins qu’un best-seller). Pour ceux qui ne le savent pas, Krafton est une société de jeux vidéo basée en Corée.

Pour créer un battage médiatique, Krafton promet également des récompenses exclusives pour les joueurs indiens «uniquement s’ils se préinscrivent» et les rendent disponibles pour réclamer au lancement du jeu. Cela reste un mystère pour le moment, mais au moins, il est tout sauf confirmé maintenant que Krafton lancera bientôt Battlegrounds Mobile India, ce qui semble répondre à la question pertinente – il a enfin été en mesure d’obtenir l’autorisation du gouvernement pour relancer une bataille multijoueur de type PUBG Mobile jeu mobile royal en Inde, près de huit mois après l’interdiction du jeu dans le pays.

On ne sait pas grand-chose sur Battlegrounds Mobile India pour le moment. Tout ce que nous savons, c’est que le jeu sera gratuit – au lancement – et qu’il comportera «des événements exclusifs dans le jeu tels que des tenues et des fonctionnalités et qu’il aura son propre écosystème d’esports avec des tournois et des ligues.» Krafton a précédemment déclaré qu’il travaillerait avec des partenaires pour assurer la protection et la sécurité des données à chaque étape, “conformément à toutes les lois et réglementations applicables en Inde et pour les joueurs ici”. Avec la mise en ligne des pré-inscriptions le 18 mai, nous espérons que plus d’informations commenceront bientôt à être diffusées.

