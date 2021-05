Les pré-inscriptions de Battlegrounds Mobile India sont ouvertes pour les utilisateurs d’Android avec des récompenses exclusives et plus encore, voici tous les détails

Ceux qui se préinscriront recevront automatiquement ces récompenses lorsque le jeu sera officiellement lancé dans le pays.

Le développeur de Battlegrounds Mobile India, Krafton, a annoncé mardi le début des pré-inscriptions pour l’application de jeu mobile. Après PUBG, Battlegrounds Mobile India a été le jeu très attendu et la société a enfin répertorié cette application de jeu sur le Google Play Store. Comme le jeu est ouvert aux pré-inscriptions, la société a déclaré que les joueurs s’inscrivant avant le lancement de l’application recevraient des récompenses spéciales. «Les joueurs qui se préinscrivent à Battlegrounds Mobile India recevront 4 récompenses incroyables, le masque de reconnaissance, la tenue de reconnaissance, le titre d’expert de célébration et 300 AG. Ces récompenses sont destinées aux fans qui se préinscrivent », lit-on dans la déclaration de la société.

Il est à noter que ceux qui se préinscriront recevront automatiquement ces récompenses lors du lancement officiel du jeu dans le pays. Krafton a déclaré que les joueurs qui souhaitent expérimenter le jeu de manière transparente doivent s’assurer que leur système répond aux exigences recommandées à savoir Android 5.1.1 ou supérieur et au moins 2 Go de RAM dans l’appareil mobile. Vous trouverez ci-dessous quelques étapes à suivre pour que les utilisateurs se préinscrivent eux-mêmes.

Comment se préinscrire à Battlegrounds Mobile India

Les utilisateurs qui souhaitent se préinscrire à Battlegrounds Mobile India peuvent consulter la fiche Google Play Store de l’application. Au lieu d’une option de téléchargement, les utilisateurs verront une option disant «Pré-enregistrer». Après avoir appuyé sur le bouton «Pré-enregistrer», les utilisateurs peuvent s’inscrire eux-mêmes. Les utilisateurs peuvent également attendre que le jeu soit lancé en Inde et ensuite l’installer en fonction des disponibilités. Les utilisateurs peuvent également se désinscrire après s’être pré-enregistrés.

La société a confirmé que la nouvelle application de jeu sera un jeu gratuit sur les appareils mobiles. Tous les utilisateurs peuvent télécharger l’application depuis le Google Play Store lorsqu’elle est disponible. Cependant, il est susceptible d’avoir une limite d’âge. De plus, la société n’a donné aucune information sur le moment où elle prévoyait de lancer le jeu.

