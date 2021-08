Les « pré-réservations » du Samsung Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 commencent en Inde avant le lancement du 11 août

Ceux qui pré-réservent une unité seront également éligibles pour obtenir gratuitement un tracker Smart Tag d’une valeur de Rs 2 699 lorsqu’ils pré-réservent un appareil. (Crédit photo : @evleaks)

Comme sur des roulettes, Samsung a commencé à créer un battage médiatique pour son prochain lot de téléphones phares Galaxy en Inde. Les téléphones en question, très probablement le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, sont disponibles pour les pré-réservations dans le pays à partir d’aujourd’hui. Cela permettra aux acheteurs potentiels d’avoir un accès anticipé à ces appareils au fur et à mesure qu’ils seront disponibles pour les précommandes après le lancement.

Ceux qui pré-réservent une unité seront également éligibles pour obtenir gratuitement un tracker Smart Tag d’une valeur de Rs 2 699 lorsqu’ils pré-réservent un appareil.

Samsung lancera le Z Fold 3 et le Z Flip 3 en Inde le 11 août aux côtés d’un grand nombre d’autres appareils portables, notamment le Galaxy Watch 4 et les Buds 2. Pour être clair, Samsung n’a pas encore confirmé les noms de ces appareils, mais toutes les fuites et rumeurs indiquent que la major sud-coréenne lancera les produits susmentionnés lors de son événement mondial Galaxy Unpacked prévu pour le 11 août. En d’autres termes, le prochain Unpacked sera rempli d’annonces.

Comment pré-réserver le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 en Inde

Les acheteurs potentiels peuvent pré-réserver une unité sur la boutique en ligne de Samsung India (www.samsung.com) ou sur l’application Samsung Shop. Un montant symbolique de Rs 2 000 sera facturé pour pré-réserver une unité.

Ceux qui pré-réservent une unité seront éligibles pour obtenir un « Next Galaxy VIP Pass » qui leur donnera non seulement un siège au premier rang pour pré-réserver un Z Fold 3/Z Flip 3, mais également un Galaxy Smart tag (d’une valeur de Rs 2,699) gratuitement sur la pré-réservation de l’appareil.

Le montant symbolique de Rs 2 000 sera ajusté en fonction de l’appareil lors de la pré-réservation.

Encore une fois, Samsung ne nomme pas les appareils mis en place pour les pré-réservations. C’est prévu. Ce qui signifie que c’est pour les fans de Samsung les plus exigeants (et les premiers utilisateurs) qui ont peut-être déjà pris leur décision sur l’achat des appareils à venir. Les deux appareils (ainsi que la montre et les écouteurs) ont déjà fui à mort, il y a donc déjà beaucoup d’informations disponibles à leur sujet sur Internet. L’image que nous avons partagée ci-dessus est également une fuite du célèbre informateur Evan Blass. Comme vous pouvez le voir, l’une des plus grandes mises à jour du Galaxy Z Fold 3 sera la prise en charge du stylet S-Pen. Le Galaxy Z Flip 3 sera quant à lui doté d’un écran de couverture plus grand et plus utile.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.