Les pré-réservations Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 s’ouvrent en Inde

Samsung s’apprête à lancer deux nouveaux smartphones phares, le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 dans le monde le 11 août lors de l’événement Galaxy Unpacked. Et maintenant, la société a annoncé une pré-réservation à l’aveugle des smartphones phares en Inde.

Quand nous disons aveugle, nous voulons dire que la société n’a pas confirmé quels smartphones elle lancera à titre officiel. Mais les fuites et les indices sont nombreux et confirment le lancement des deux appareils.

En fait, même l’image promotionnelle officielle de Samsung pour l’événement Galaxy Unpacked fait fortement allusion aux smartphones Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Deux formes distinctes composent la promo, où celle de gauche ressemble clairement à la silhouette du Samsung Galaxy Z Fold 3. Alors que celle de droite est nettement similaire au Samsung Galaxy Z Flip 3.

Maintenant, Samsung a annoncé que les clients peuvent pré-réserver le prochain produit phare de Galaxy en payant un montant symbolique de Rs 2 000 sur le magasin en ligne de Samsung India. Les clients effectuant la pré-réservation obtiendront le « Next Galaxy VIP Pass » qui permet aux clients d’obtenir gratuitement une étiquette intelligente d’une valeur de Rs 2 699 lorsqu’ils pré-réservent l’appareil. Lorsque le client pré-réserve l’appareil plus tard, le montant symbolique de 2 000 Rs sera ajusté en fonction du prix de l’appareil.

Même dans les informations de pré-réservation, la société ne mentionne pas les deux appareils qui seront lancés. On s’attend à ce que les utilisateurs puissent réserver l’un des deux produits phares avec ce dépôt et puissent choisir lequel acheter une fois l’appareil lancé.

Bien que ce soit ainsi que le système de pré-réservation officiel a été mis en place par Samsung, nous avons mentionné dans notre rapport précédent comment un détaillant tiers appelé Cellular World prenait déjà la pré-réservation des deux appareils Galaxy. Étant donné que nous ne pouvons pas confirmer la véracité de ce détaillant tiers, nous suggérons aux utilisateurs de s’en tenir aux canaux officiels.

Le rapport précédent confirme également que les prix des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont été divulgués, alors que le prix antérieur serait apparemment au prix d’environ Rs 135 000 en Inde, et au détail à Rs 1 49 990, et ce dernier sera au détail à un prix compris entre Rs 80 000 et Rs 90 000. L’événement Samsung Galaxy Unpacked le 11 août débutera à 19h30 IST, date à laquelle toutes les informations seront officiellement confirmées.