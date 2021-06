Les précédents de Nadal-Djokovic à Roland-Garros

06/10/2021

Act à 12h50 CEST

Daniel Guillen

Les demi-finales de Roland Garros 2021 Ils nous présentent l’une des rivalités les plus répétées de ces dernières années sur le circuit ATP : Rafa Nadal et Novak Djokovic cherchent une place pour la grande finale à Paris. Les deux se sont affrontés dans un total de 57 fois depuis 2006 et jusqu’à huit fois sur la terre battue de la capitale française.

Les Baléares ont devant lui la grande opportunité de certifier un match nul en duels directs contre le Serbe, actuellement à 28-29. La dernière fois que les deux se sont rencontrés, c’était il y a moins d’un mois lors de la finale du Masters 1000 à Rome. Le Majorquin s’est imposé en trois sets et a remporté son dixième titre dans la capitale italienne.

La tendance habituelle n’est pas au rendez-vous à Roland Garros, où la domination des Baléares à Roland Garros est pratiquement absolue. Sur ta piste fétiche et ton tournoi, Rafa Nadal a battu Djokovic jusqu’à sept fois (2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 et 2020). De plus, chaque fois que le Majorquin a battu le Serbe, il a remporté le trophée. Les deux se sont rencontrés directement huit fois (7-1). Les balkaniques a été racheté lors de la finale 2015, où il a balayé Majorque en trois sets pour entrer dans l’histoire et certifier son premier Roland Garros.

Une demi-finale avec l’arôme de la fin

Nadal et Djokovic arrivent au rendez-vous après avoir gagné 3-1 en quarts de finale présentant un haut niveau contre Schwatsman et Berrettini, respectivement. Tous deux ont remporté deux titres cette année et maintiennent la distance de cinq trophées dans leur carrière (88 pour les Baléares et 83 pour le Serbe). L’Espagnol a disputé 1 229 matchs avec un bilan de 1 022 victoires et seulement 207 défaites, tandis que le Serbe a disputé un total de 1 149 matchs avec une répartition de 954 victoires et 195 défaites..

Le premier affrontement entre les deux remonte à 2006, en quarts de finale de Roland-Garros. Nadal a gagné dans les deux premiers sets, mais le Balkan a dû abandonner en raison d’une blessure. Au final, les Baléares allaient conquérir son deuxième Roland Garros. Les Baléares sont à la recherche de son vingt et unième Grand Chelem, quelque chose qui le catapulterait numéro 1 devant Roger Federer (20 ans), et son quatorzième Roland Garros, le cinquième consécutif, quelque chose que personne dans l’histoire de l’ATP n’a réalisé. Djokovic totalise 18 tournois du Grand Chelem et l’objectif semble clair : porter un coup fatal à Rafa Nadal et réduire l’écart entre les trois grands joueurs de tennis mondiaux.