Les précédents des débutants qui ont atteint les quarts de finale de la Ligue Europa

08/04/2021 à 13:32 CEST

Quique Briz

La saison au cours de laquelle un club fait ses débuts en Europe est toujours spéciale. Si, en plus, il passe par des tours et est planté dans quelques quarts de Ligue Europa, cela devient une saison indélébile. Le rendez-vous avec l’histoire que le grenade ce soir, il a déjà été réalisé par six autres équipes de la compétition, dont cinq espagnoles.

Sur les six équipes qui ont réussi l’exploit, seuls Alavés et Villarreal ont réussi à passer les quarts, les Basques étant les seuls à atteindre la finale. Alors que, Vallecano Ray, Malaga, Getafe et RB Leipzig ils ne pouvaient plus avancer de rounds.

Les deux premières équipes à atteindre un quart de finale lors de leurs débuts européens ont eu lieu lors de la saison 2000/01. A cette occasion, le Deportivo Alavés, qui avait obtenu le billet au UEFA après avoir terminé sixième de la ligue, il a atteint les quarts de finale en éliminant Gaziantepspor, Lillestrøm, Rosenborg et Inter de Milan, avec qui il a fait match nul 3-3 à Mendizorroza et surpris par un 0-2 en Italie. Au prochain tour, il éliminerait le Vallecano Ray, également débutant dans la compétition après avoir obtenu l’une des places pour le Fair Play. Sur son chemin, il a éliminé Constel·lació Esportiva, Molde, Viborg et Lokomotiv de Moscou, et a échoué avec un Alavés qui s’est abonné à l’épopée. Les Basques ont fini par atteindre une finale mémorable qu’ils ont perdue dans le temps supplémentaire 5-4 contre Liverpool.

À peine deux saisons plus tard, une autre équipe espagnole a fait ses débuts en Europe et a atteint les quarts de finale. Cette fois, c’était le Malaga, ce qui valait la peine de gagner l’extinction Intertoto pour avoir une place dans les tours précédents. Après avoir éliminé & Zcaron; eljezni & ccaron; ar, Amica Wronki et AEK Atenas, les Andalous n’ont pas pu en quarts de finale contre lui Boavista, récents champions inédits de la Ligue portugaise. Un but dans la dernière ligne droite du match portugais a conduit le match aux tirs au but, où la chance n’a pas souri à Malaga.

L’année suivante, le Villarreal Il a fait ses débuts en Europe et a été planté dans les tours les plus avancés de l’ancienne UEFA. Comme Malaga, il a obtenu sa place en remportant l’Intertoto et s’est débarrassé de Trabzonspor, Torpedo Moscou et Galatasaray dans les premiers stades. En quarts de finale, il a battu un celtique qui est venu de l’élimination de la Barcelone et seulement le ValenceEn fin de compte champion, il l’a expulsé avec un but de pénalité en demi-finale. Cette participation est la meilleure de l’histoire des « groguets », ce qu’ils pourront surmonter cette saison s’ils atteignent la finale.

Comment faire ses débuts et aller loin était à la mode en Espagne, le Getafe ça n’allait pas être moins. Au cours de la saison 2007/08, les azulones ont fait leurs débuts en Europe en tant que finalistes de la Copa del Rey. Dans les précédents, il a laissé Twente sur le bord de la route et a terminé premier de la phase de groupes avec Tottenham, Anderlecht, Aalborg et Hapoel Tel-Aviv. Par la suite, AEK Atenas et Benfica ont été inculpés et ont subi une élimination difficile contre le Bayern en quarts de finale. Après avoir fait match nul 1-1, Getafe a pris une avance de 3-1 dans le temps supplémentaire. Au cours des cinq dernières minutes, un double de Luca toni il a laissé de côté une équipe qui s’est battue à partir de la 6e minute avec un homme de moins.

À ce jour, la seule équipe non espagnole à le faire a été la RB Leipzig dans la saison 2017/18. Les Allemands étaient troisièmes du groupe en Ligue des champions, passant ainsi au seizième de la compétition. Après avoir éliminé Napoli -comme Grenade- et Zenit, est tombé avec le Olympique de Marseille Dans les chambres.

Maintenant, Grenade a une occasion en or contre Manchester United de continuer à écrire l’histoire. Les de Diego Martinez ont quitté Teuta Durrës, Locomotivi Tbilissi, Malmö, PSV Eindhoven, Omonia Nicosie, PAOK, Naples et Molde sur le chemin, ils continuent à croire en la foi inébranlable qui les a amenés ici. S’il obtenait le laissez-passer, il deviendrait le troisième club débutant à jouer en demi-finale après Alavés et Villarreal.