Les précédents gouvernements ont remis l’UP de l’Est à la « mafiawaad »: attaque du Premier ministre contre l’opposition

Lancé une attaque sans merci contre l’opposition dans l’Uttar Pradesh, lié aux élections, le Premier ministre Narendra Modi a accusé mardi les anciens gouvernements d’avoir cédé l’UP de l’Est à la «mafiawaad» et à la pauvreté pendant que le gouvernement BJP dirigé par Yogi Adityanath écrivait un « nouveau chapitre de développement » dans la région.

S’adressant à un rassemblement public après l’inauguration de l’autoroute Purvanchal à Karwal Kheri dans le district de Sultanpur, le Premier ministre a déclaré que le développement sous les précédents ministres en chef était limité aux endroits où ils avaient des maisons, des familles.

« La politique menée à l’UP, la manière dont les gouvernements ont été dirigés pendant longtemps – ils n’ont pas prêté attention au développement global et holistique de l’UP. Une région de l’UP et ses habitants ont été abandonnés à la mafia et à la pauvreté. Je suis heureux qu’aujourd’hui cette région écrive un nouveau chapitre de développement », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement avant Yogi ji a fait de l’injustice envers les gens d’UP. La manière dont ils ont fait preuve de discrimination dans le développement, la manière dont ils ont fait le bien-être de leur famille uniquement – ​​les gens de l’UP les retireront définitivement de la voie du développement de l’État, vous l’avez fait en 2017 », a ajouté le Premier ministre Modi.

Mais je suis peiné que le gouvernement de l’UP d’alors n’ait pas coopéré. Ils avaient également peur de bouleverser leurs votes en se tenant à côté de moi en public. Je venais en député, ils disparaissaient après m’avoir reçu à l’aéroport. Ils avaient honte car ils n’avaient rien à montrer comme travail : PM pic.twitter.com/g9LJnRVcT6 – ANI UP (@ANINewsUP) 16 novembre 2021

PM Modi a inauguré l’autoroute Purvanchal de 341 km dans l’Uttar Pradesh après avoir atterri sur la piste d’atterrissage de l’autoroute à bord d’un avion IAF C-130 Hercules. Le gouverneur Anandiben Patel et le ministre en chef Yogi Adityanath ont reçu le Premier ministre sur la piste d’atterrissage.

L’autoroute Purvanchal fait plus de 340 km de long. Il part du village de Chandsarai à Lucknow et se termine au village de Haidaria situé sur la route nationale 31 à Ghazipur (18 km de la frontière UP-Bihar). Il s’agit d’une autoroute à six voies qui pourra être étendue à huit voies à l’avenir. Construit à un coût estimé à environ Rs 22 500 crore, l’autoroute Purvanchal va donner un coup de pouce au développement économique des parties orientales de l’Uttar Pradesh, en particulier les districts de Lucknow, Barabanki, Amethi, Ayodhya, Sultanpur, Ambedkar Nagar, Azamgarh, Mau et Ghazipur.

