Les précipitations d’août restent inférieures de 24% à la normale

Une mousson au point mort pendant trois semaines jusqu’au 11 juillet avait eu un impact négatif sur les semis, mais il y a eu une reprise des activités par la suite.

Les inquiétudes concernant les pluies éparses affectant la production céréalière du pays et les revenus des agriculteurs sont réapparues après les pluies de mousson du mois d’août crucial, restées 24 % inférieures à la normale.

Cependant, étant donné que les semis des cultures jusqu’au 27 août n’étaient que de 2% inférieurs à ceux d’il y a un an et que la distribution dans les principales régions céréalières est restée bonne, grâce aux averses abondantes plus tôt dans la saison, certains analystes s’attendent à une bonne récolte Kharif cette année, même si pas mieux que l’an dernier.

Les précipitations panindiennes étaient de 9 % inférieures à la moyenne sur longue période (LPA) de référence comme mardi, même s’il y a eu un déficit de 24 % en août, le deuxième mois le plus humide de la mousson (juin-septembre) qui est crucial pour semis des cultures d’été. Le déficit était de 7 % en juillet alors qu’en juin il y avait 10 % de pluie au-dessus de la normale. Juillet et août ont ensemble 62 % de LPA de 88 cm pour l’ensemble de la saison.

Au cours de la saison kharif 2020-21, la production de céréales vivrières était de 148,4 millions de tonnes, soit 3,2% de plus qu’il y a un an et la production du pays pendant la saison kharif a atteint de nouveaux records chaque année depuis 2016-17. Bien sûr, une production plus élevée n’entraîne pas nécessairement une augmentation des revenus des agriculteurs, car les prix qu’ils obtiennent jouent un rôle crucial. Les prix à Mandi de 6 des 12 principales cultures kharif étaient de 8 à 33 % inférieurs à leurs prix de soutien minimaux (MSP) respectifs pour 2021-2022 du 1er au 20 août.

« C’est certainement une préoccupation de recevoir des pluies inférieures à la normale pendant deux mois consécutifs. Mais à l’exception du Gujarat et de l’Odisha, les rapports d’autres grands États producteurs suggèrent qu’il n’y a pour l’instant aucune préoccupation pour les cultures. Les premiers jours de septembre seront très cruciaux pour surveiller la progression de la mousson », a déclaré un haut responsable du gouvernement. Le Pendjab et le Kerala sont deux autres États majeurs qui ont signalé des précipitations insuffisantes pendant la période juin-août.

Bien qu’il n’y ait aucune préoccupation au Pendjab en raison de l’irrigation à 100 %, le Kerala n’est pas un grand producteur de céréales vivrières. La productivité du paddy à Odisha et de l’arachide et du coton au Gujarat est susceptible de chuter en raison de la baisse des précipitations. Alors qu’Odisha a des précipitations inférieures de 29 % à la normale avec jusqu’à 23 districts sur 30 gravement touchés, jusqu’à présent, tous les districts du Gujarat sont déficients avec des précipitations à l’échelle de l’État à 50 % inférieures à la normale. Ce n’est qu’en août que le déficit pluviométrique au Gujarat était de 78%, le plus élevé parmi tous les principaux États producteurs.

Les précipitations ont été de 195,9 mm contre LPA de 258,1 mm en août, selon le Département météorologique indien. Le bureau météorologique avait prédit une pluviométrie de 99% de la LPA en août. La prévision pour septembre est de 100 % de LPA.

Selon les données de l’IMD, les précipitations de juin à août ont été de 644,9 mm contre LPA de 710,4 mm pour la période de trois mois. Les régions du centre et du nord-ouest ont reçu 14 % de pluies inférieures à la normale, tandis que les précipitations globales dans la péninsule sud ont été de 8 % supérieures à la normale au cours de ces trois mois.

Bien que les précipitations dans la région est et nord-est aient été inférieures de 8 % à la normale, en raison du niveau quantitativement élevé des précipitations par rapport aux autres régions, le déficit n’est pas vraiment préoccupant pour les semis kharif. La superficie de paddy du plus grand producteur du pays, le Bengale occidental, était légèrement plus élevée à 3,93 millions d’hectares au 27 août et progressait bien pour couvrir une superficie normale de 4,15 millions d’hectares consacrée aux céréales.