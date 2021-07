Les précipitations de juillet seront normales, selon le bureau météorologique

« Étant donné que 65 à 70 % des semis n’ont lieu qu’en juillet, les agriculteurs seront soumis à une pression énorme pour terminer les activités en 15 jours, car la première quinzaine n’apportera probablement pas suffisamment de pluies », a déclaré un analyste.

Le département météorologique indien (IMD) a prédit jeudi que les précipitations de ce mois seraient normales, même si les averses de mousson pourraient reprendre après le 15 juillet. Les précipitations en juillet, les plus humides de la saison de mousson de quatre mois (juin-septembre), pourraient être d’environ 96% de la moyenne longue période (LPA) de 28,5 cm, a indiqué M Mohapatra, directeur général de l’IMD. La deuxième quinzaine de ce mois recevrait des pluies beaucoup plus importantes que la première, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, étant donné que la mousson est au point mort depuis le 19 juin, le ministère de l’Agriculture a lancé une campagne d’une semaine jusqu’au 7 juillet pour persuader de s’inscrire au régime d’assurance-récolte du Premier ministre Fasal Bima Yojana (PMFBY).

Il n’y a pas de changement dans les prévisions saisonnières de 101% de LPA pour l’ensemble du pays et également la zone pluviale (environ 52% de la superficie totale) peut enregistrer des pluies “au-dessus de la normale”.

Bien que la prévision d’une mousson normale reste la même, IMD avait révisé à la hausse le 1er juin sa prévision d’avril de 98% de LPA (88 cm entre 1961 et 2010). Les précipitations entre 96 et 104 % de la LPA sont considérées comme « normales », entre 90 et 96 % de la LPA sont dites « inférieures à la normale et entre 104 et 110 % comme « supérieures à la normale ».

Le bureau météorologique a également prévu des précipitations «normales» sur les régions du nord-ouest et du sud de la péninsule et «au-dessus de la normale» sur l’Inde centrale. Bien que la région du nord-est devrait avoir des précipitations «inférieures à la normale», en raison de précipitations quantitativement plus élevées que d’autres régions, ce n’est pas vraiment préoccupant.

Le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar a déclaré que la campagne de sensibilisation à l’assurance-récolte vise à fournir une couverture de sécurité à chaque agriculteur. Il a déclaré qu’il était nécessaire d’étendre le programme dans le pays, afin que sa couverture puisse être augmentée et que davantage d’agriculteurs bénéficient de prestations. Depuis son lancement en 2016, le programme a assuré plus de 29,16 crores d’agriculteurs jusqu’à la campagne agricole 2020-21.

L’intérêt des agriculteurs pour les régimes d’assurance-récolte n’a pas beaucoup diminué, après que l’inscription a été rendue volontaire pour les agriculteurs prêtés à compter de la campagne agricole 2020-21 (juillet-juin), car 5,96 agriculteurs ont rejoint l’un des deux régimes -PMFBY et RWBCIS – en 2020- 21 contre 6,1 crores en 2019-2020, en baisse de seulement 2,3%. Ceci malgré le fait que les programmes n’ont pas été déployés dans le Gujarat, l’Andhra Pradesh, le Telangana et le Jharkhand en 2020-2021.

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et à 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures de rente. La prime de solde est répartie à parts égales entre le Centre et les États.

Tout au long de la semaine, la campagne couvrira tous les districts notifiés pendant la saison Kharif 2021, avec un accent particulier sur 75 districts ambitieux/tribaux identifiés par le ministère de l’Agriculture où la pénétration de l’assurance-récolte est faible. Il y aura de multiples activités d’engagement avec les agriculteurs de ces districts à travers les camionnettes PMFBY, la radio, les journaux régionaux et les peintures murales.

