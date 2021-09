Les précommandes d’Alan Wake Remastered sont en ligne

Remedy Entertainment a montré des séquences de gameplay du prochain remaster de son classique culte Alan Wake lors du dernier PlayStation Showcase. Alan Wake Remastered sortira le 5 octobre pour PlayStation, Xbox et PC, et les précommandes sont maintenant en ligne.

Alan Wake Remastered propose une mise à niveau gratuite de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series X|S. Le remaster n’inclut que le jeu de base, pas le spin-off post-lancement Alan Wake’s American Nightmare. Le remaster comportera cependant les deux extensions de l’histoire: The Signal et The Writer. De plus, le remaster ne coûte que 30 $.

Il convient de noter qu’Alan Wake Remastered n’aura pas les publicités pour des marques réelles comme Energizer et Verizon vues dans l’original. Les placements de produits aléatoires seront remplacés par une image de marque fictive.

Bonus de précommande Alan Wake Remastered

Aucun bonus de précommande n’est disponible pour Alan Wake Remastered.

Alan Wake Remastered est disponible en précommande aux formats physiques et numériques. À l’heure actuelle, le seul détaillant à prendre des précommandes physiques est Target, mais Best Buy a des annonces qui « arrivent bientôt ». Les précommandes physiques pour Xbox contiennent à la fois les versions Xbox One et Xbox Series X. Pendant ce temps, les utilisateurs de PlayStation peuvent choisir entre PS4 (mise à niveau gratuite vers PS5) ou un disque PS5 (ne fonctionne que sur PS5).

Alan Wake Remastered est également disponible en précommande numérique sur le PlayStation Store, le Xbox Store et l’Epic Games Store.