Les précommandes de FIFA 22 sont désormais disponibles sur Stadia, Streets of Rage 4 à venir cette semaine

Le jeu de football annuel d’Electronic Arts, FIFA 22, est désormais disponible en précommande sur la boutique Stadia, a annoncé Google dans son article de blog hebdomadaire aujourd’hui.

L’édition standard de FIFA 22 sera lancée pour le service le 1er octobre, et toute personne qui précommandera le jeu recevra également un joueur de l’équipe FIFA Ultimate Team de la semaine 1, un article de prêt Kylian Mbappé pour cinq matchs FUT, un prêt Ambassadeur FUT Choix de joueur pour trois matchs FUT et « Talent local en mode carrière, espoir local pour les jeunes avec un potentiel de classe mondiale ».

L’édition ultime de FIFA 22 offrira les mêmes bonus de précommande, en plus d’un élément FUT Ones to Watch non échangeable, 4 600 points FIFA et quatre jours d’accès anticipé pour que les joueurs puissent accéder au jeu le 27 septembre. 11 recevra également un élément FUT Hero non échangeable qui sera disponible le 1er décembre.

Google a également annoncé quelques rappels dans la publication, tels que Streets of Rage 4 à venir sur la plate-forme de streaming cette semaine le jeudi 15 juillet pour 24,99 $ dans le magasin. Le bagarreur d’arcade viendra avec le personnage supplémentaire Estel Aguirre, de nouvelles palettes de couleurs de personnage, un nouveau mode d’entraînement et une difficulté New Mania + sans frais supplémentaires.

Marvel’s Avengers a une vente dans le magasin, aux côtés de certains des meilleurs jeux Stadia, actuellement à 40 % de réduction pour 23,99 $ et 35,99 $ pour l’édition de luxe. Enfin, les membres Stadia Pro ont jusqu’au mercredi 14 juillet à minuit (heure du Pacifique) pour réclamer le jeu de défense de tour d’action Orcs Must Die ! 3 gratuitement.