Les précommandes de Google Pixel 6 chez Target pourraient avoir un cadeau gratuit

Selon une fuite, les précommandes de Google Pixel 6 du détaillant américain Target pourraient être accompagnées d’un cadeau gratuit. Le cadeau pourrait être un ensemble de Google Pixel Buds A-Series, au prix de 99 $. Il est possible que cela soit un cadeau offert au détail et non exclusif à Target.

Google a déjà confirmé que la série Pixel 6 sera lancée demain. Il est également déjà confirmé que vous pourrez acheter le téléphone le même jour, mais uniquement en pré-commande au début. Nous avons également de nombreuses rumeurs concernant le coût du téléphone, et il est étonnamment bon marché.

Apparemment, Google pourrait envisager d’adoucir encore plus l’accord. Selon certaines informations divulguées par le géant américain de la vente au détail Target (via Android Police), les précommandes de Google Pixel 6 pourraient être accompagnées d’un joli cadeau gratuit sous la forme de Google Pixel Buds A-Series. Ces véritables écouteurs sans fil coûtent 99 $ à eux seuls, c’est donc comme obtenir un cadeau de 100 $.

Si vous vouliez quand même un nouvel ensemble de bourgeons, c’est une formidable opportunité pour vous. Même si vous n’avez pas besoin d’un autre jeu d’écouteurs pour obstruer votre sac, vous pouvez vous retourner et les vendre sur le marché de l’occasion et réduire encore plus le prix du Pixel 6.

La liste Target divulguée semble également confirmer ce que nous supposions déjà, à savoir que les précommandes de Google Pixel 6 commenceront probablement juste à la fin du livestream de lancement vers 11h00 PT (14h00 HE). Il est également très possible que ce cadeau ne soit pas une exclusivité Target, mais plutôt une offre de précommande à l’échelle de la vente au détail. Si tel est le cas, vous pouvez pré-commander le téléphone de n’importe où et obtenir les Pixel Buds, ce qui serait formidable. Restez à l’écoute pour plus d’informations à ce sujet, car vous devriez commencer à voir des offres promotionnelles telles que celles-ci inonder les ondes.