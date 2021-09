Les précommandes de la série iPhone 13 sont mises en ligne à 17h30 aujourd’hui : vérifiez les prix en Inde, les offres disponibles et d’autres détails

Les téléphones seront disponibles à partir du 24 septembre

Apple lancera les précommandes de sa série iPhone 13, dévoilée plus tôt cette semaine, en Inde à 17h30 aujourd’hui. Les précommandes de la nouvelle série iPhone seront simultanément mises en ligne dans 30 régions et pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Allemagne, la Chine et le Japon. C’est la première fois qu’Apple lancera le produit en Inde lors de la première vague.

Le géant de la technologie basé à Cupertino a dévoilé l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max en tant que mise à niveau des modèles de la série iPhone 12 lancés l’année dernière. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini sont équipés de deux caméras arrière, tandis que les modèles haut de gamme Pro et Pro Max sont dotés de trois caméras arrière.

Les clients indiens peuvent précommander les nouveaux iPhones via la boutique en ligne d’Apple ou via les canaux de vente au détail et de commerce électronique. Le distributeur Apple, Ingram Macro, rendra la série iPhone 13 disponible dans plus de 3 200 points de vente, tandis que Redington proposera les téléphones dans 3 500 sites. Flipkart et Amazon prendront également les précommandes. Les téléphones seront disponibles à partir du 24 septembre, selon les rapports.

La variante de base de 128 Go de l’iPhone 13 commence à Rs 79 900. Il est également disponible dans les variantes 256 Go et 512 Go pour Rs 89 900 et Rs 1 09 900, respectivement. La variante de base de 128 Go du modèle Pro commence à Rs 1,19,900. Les modèles de 256 Go et 512 Go coûteront respectivement 1 29 900 Rs et 1 49 900 Rs. Le modèle Pro est également disponible dans une variante de 1 To, au prix de Rs 1 69 900.

L’iPhone 13 Pro Max a un prix de Rs 1 29 900 pour le modèle de base de 128 Go. Les options de stockage de 256 Go et 512 Go sont au prix de Rs 1 39 900 et Rs 1 59 900, respectivement, tandis que le modèle haut de gamme 1 To coûtera Rs 1 79 900.

Le modèle le moins cher de la série – l’iPhone 13 Mini – commence à Rs 69 900 pour la variante de base de 128 Go. Ses variantes de stockage de 256 Go et 512 Go seront disponibles pour Rs 79 900 et Rs. 99 900, respectivement.

C’est la première fois qu’Apple fait de la variante 128 Go l’option de base pour les modèles non-Pro. De même, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont les premiers iPhones à proposer l’option de stockage 1 To.

Les modèles iPhone 13 et iPhone 13 Mini seront disponibles dans les couleurs rose, bleu, rouge, minuit et starlight, tandis que les modèles Pro haut de gamme sont disponibles en graphite, or, argent et bleu sierra.

Il y a une remise de Rs 6 000 sur la précommande de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Mini à l’aide d’une carte bancaire HDFC via un distributeur agréé Apple. Le cashback pour iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max est de Rs 5 000. Certains points de vente au détail offrent une remise d’échange supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 000 Rs sur la nouvelle série en échange d’un appareil plus ancien, suggèrent les rapports.

La boutique en ligne Apple offrira des avantages allant jusqu’à Rs 46 120 pour le commerce d’iPhone 8 ou de modèles plus récents. Les options EMI sont également disponibles pour la nouvelle série iPhone.

La série iPhone 13 est livrée avec le nouveau SoC A15 Bionic d’Apple et les quatre modèles fonctionnent sous iOS 15.

