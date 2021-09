Les précommandes de l’iPhone 13 commencent aujourd’hui

in

L’iPhone que vous attendiez est presque arrivé. Apple a dévoilé mardi l’iPhone 13, confirmant la plupart des rumeurs qui ont précédé l’événement. Cela comprenait les dates de précommande et de sortie. Les quatre modèles d’iPhone 13 sont disponibles en précommande le vendredi 17 septembre. Les téléphones seront expédiés à votre porte le 24 septembre si vous passez votre commande le plus tôt possible. Certains modèles pourraient bientôt se vendre, ce qui pourrait entraîner des retards de livraison. Même si tel était le cas, vous pourriez vous rendre dans un magasin Apple à la date de sortie pour acheter la version que vous avez choisie. Cela dit, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les précommandes de l’iPhone 13 ci-dessous.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Détails de la précommande de l’iPhone 13

Le processus de précommande de l’iPhone 13 ne devrait surprendre personne à ce stade. Les choses sont similaires aux précommandes précédentes d’iPhone. Vous pouvez obtenir l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max en ligne via Apple.com, les opérateurs et d’autres détaillants.

Ce qui a changé cette année, c’est qu’Apple a rendu encore plus facile le verrouillage anticipé de vos précommandes. Vous avez eu le temps jusqu’à jeudi à 21h00 PT / 00h00 HE pour préparer vos précommandes iPhone 13. Ajoutez tout au panier pour pouvoir appuyer sur ce bouton d’achat le vendredi matin, sachant que vous avez choisi le modèle, la couleur et la capacité que vous souhaitez.

Si vous n’avez pas suivi le processus d’enregistrement de précommande, vous devrez tout comprendre au fur et à mesure. Apple ouvrira les précommandes à 5h00 PT / 8h00 HE vendredi. Encore une fois, vous voudrez peut-être vous dépêcher et vous assurer que la combinaison souhaitée est disponible.

Les prix commencent à 729 $ pour l’iPhone 13 mini, 829 $ pour l’iPhone 13, 999 $ pour l’iPhone 13 et 1 099 $ pour l’iPhone 13 Pro. Pour rappel, les prix de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini n’incluent pas la remise opérateur de 30$ dont vous pouvez profiter, selon la façon dont vous choisissez d’acheter votre iPhone. Consultez les prix de toutes les options de stockage sur ce lien.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max : Tarifs officiels. Source de l’image : Apple Inc.

Réductions et offres

L’un des avantages de la série iPhone 13 est qu’Apple a conservé la structure de prix de l’année dernière pour tous les modèles. Et il l’a fait en doublant le stockage pour les modèles d’iPhone 13 les moins chers. En conséquence, tous les modèles d’iPhone 13 sont livrés avec au moins 128 Go de stockage à bord.

Même si vous achetez un iPhone 13 ou iPhone 13 mini déverrouillé sans profiter d’aucune offre d’opérateur ou d’échange, vous bénéficiez toujours d’une meilleure offre que l’année dernière.

Mais si vous êtes prêt à échanger votre ancien appareil, vous avez droit à des économies supplémentaires. Apple a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que “les clients peuvent économiser jusqu’à 1 000 $ sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max avec un échange directement depuis l’Apple Store en ligne ou dans un Apple Store lorsqu’ils l’activent avec certains opérateurs américains”. Cette offre vous permettra de mettre à niveau votre modèle d’iPhone, ou le stockage de base, sans payer trop d’argent.

Les prix d’échange d’Apple ne sont peut-être pas les meilleurs, mais Apple propose un processus d’échange transparent. Les opérateurs vendant la série iPhone 13 auront leurs offres de reprise. Ils feront également la promotion d’autres offres iPhone 13 qui pourraient vous aider à obtenir de meilleurs prix. Si vous avez besoin de plus d’informations sur la précommande de l’iPhone 13 spécifiques à l’opérateur, consultez ce lien.

iPhone 13 et iPhone 13 mini : Tarifs officiels. Source de l’image : Apple Inc.

Faut-il précommander l’iPhone 13 ou opter pour autre chose ?

Les téléphones iPhone 13 sont les iPhones les plus récents dans l’inventaire d’Apple. Mais la gamme iPhone d’Apple contient de nombreux appareils passionnants encore plus abordables. Vous pouvez toujours acheter l’iPhone 11 auprès d’Apple, avec des prix à partir de 499 $. L’iPhone 12 commence à 629 $ (599 $ après les offres de l’opérateur) – cette aide-mémoire sur les prix de l’iPhone devrait vous aider à décider.

Si vous envisagez de mettre à niveau un ancien modèle, vous devez savoir ce que l’iPhone 13 a à offrir. Passer d’un iPhone de deux ans ou plus à l’appareil le plus récent est tout à fait logique. Mais la mise à niveau de l’iPhone 12 vers l’iPhone 13 n’est peut-être pas pour tout le monde.

Si vous n’essayez pas désespérément de marquer un iPhone 13 le jour de la précommande, vous avez tout le temps de réfléchir. Sans oublier que les premières critiques de l’iPhone 13 sortiront avant la date de sortie. Ils devraient répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les nouveaux combinés.

La gamme d’iPhone 2021 d’Apple comprend l’iPhone SE, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Source de l’image : Apple Inc.