Les précommandes de l’iPhone 13 sont maintenant en ligne, voici les détails

Après avoir été annoncée lors de l’événement “California Streaming event” plus tôt cette semaine, toute la gamme d’iPhone 13 d’Apple est désormais disponible en pré-commande à des prix commençant à 699 $. Cela inclut l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les premières précommandes devraient arriver aux acheteurs vendredi prochain et arriveront dans les Apple Stores le même jour.

Les précommandes de l’iPhone 13 sont désormais disponibles

L’application Apple Store est maintenant de retour en ligne pour certains utilisateurs, alors continuez à vérifier si vous ne la voyez pas encore tout à fait. Comme d’habitude, il faut du temps à l’Apple Store pour revenir complètement en ligne pour tout le monde. Nous vous recommandons toujours de tenter d’abord votre chance avec l’application Apple Store pour iOS plutôt que le site Web d’Apple.

Pour rappel, toute la gamme iPhone 13 est alimentée par le dernier processeur A15 Bionic d’Apple et prend en charge la 5G. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposent également pour la première fois de la nouvelle technologie d’affichage ProMotion, tandis que l’ensemble de la gamme a reçu des mises à jour notables de l’appareil photo. Si vous essayez de choisir entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, consultez notre comparaison complète et approfondie pour en savoir plus :

L’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont disponibles en cinq couleurs différentes : minuit, lumière des étoiles, bleu, rouge et rose. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs différentes : argent, graphite, or et bleu sierra.

La gamme iPhone 13 présente une encoche qui est environ 20 % plus petite en termes de largeur, mais qui est en fait un peu plus haute car Apple a déplacé le haut-parleur de l’écouteur sur le cadre supérieur. Quoi qu’il en soit, l’apparence générale de l’iPhone 13 sera plus élégante car la réduction totale de l’encoche est visuellement apparente.

La gamme iPhone 13 est également désormais disponible en pré-commande auprès de transporteurs aux États-Unis et dans le monde. Aux États-Unis, les transporteurs proposent cette année des promotions assez impressionnantes, notamment la possibilité d’économiser avec des échanges, des crédits de facture et des remises directes. Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les offres iPhone 13 de chacun des trois grands opérateurs aux États-Unis.

Invoquant des préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus d’écouteurs ou de brique de charge dans la boîte de l’iPhone 13 cette année. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

Avez-vous réussi à précommander l’iPhone 13 cette année ? Si oui, quelle configuration avez-vous choisi ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

