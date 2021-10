Les précommandes de nouveaux MacBook Pro commencent à être expédiées

Certains clients chanceux de MacBook Pro commencent déjà à voir leurs commandes expédiées.

Lorsqu’Apple a annoncé les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors de son événement « Unleashed » plus tôt cette semaine, la plupart des clients ont constaté que leur précommande ne serait livrée qu’en novembre ou, pour certains, jusqu’en décembre.

Cependant, certains clients chanceux qui ont pu obtenir une précommande anticipée commencent déjà à voir leur nouveau MacBook Pro livré avant la sortie officielle de mardi.

D’Australie, le mien vient d’être expédié ! pic.twitter.com/NksfMWp3op – Sphère opaque (@OpaqueSphere) 23 octobre 2021

Il s’agit d’une mise à jour attendue, car Apple expédie généralement ses nouveaux produits quelques jours avant leur sortie officielle pour garantir que la commande parvienne au client exactement le jour de la sortie.

Les précommandes pour le nouveau MacBook Pro sont ouvertes maintenant et l’ordinateur portable sortira officiellement la semaine prochaine le mardi 26 octobre.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont équipés des nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max de la société, d’un mini-écran LED, de la recharge MagSafe, d’un nouveau clavier et du retour d’un certain nombre de ports. Apple a également récemment dévoilé ses nouveaux AirPod de 3e génération, de nouvelles couleurs pour le HomePod mini et un nouveau niveau d’abonnement pour Apple Music.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.